Uudessa realityssa suomalaiset lähtivät töihin Australiaan – vastaako todellisuus odotuksia?

Unelmaduuni Australiassa

★★ Tämä on sukua Au pairit -sarjalle. Molemmissa neljä hyvin erilaista, seikkailua janoavaa nuorta lähtee toiselle puolen maailmaa työskentelemään. Odotukset ovat suuret, todellisuus toinen.

Au paireilla tulee kahnausta isäntäperheiden kanssa. Tässä nuoret työskentelevät farmeilla. Kaupunkilaisille on luvassa shokkihoitoa, varsinkin kun näyttää, että kukin työntekijä on päätynyt mahdollisimman epäsopivaan paikkaan.

C Moren alkuperäissarja ei ole kuitenkaan niin vetävä ja koukuttava kuin Au pairit, joka on muutenkin jotenkin paremmalla maulla tehty. Tässä nähdään turhan usein humalaisia hetkiä, kun alussa vietetään aikaa hostelissa Brisbanessa bailaten.

Mukaan on saatu hyvin erilaisia reppureissaajia: on bilekuningatar Linda , varautuneempi tarkkailija Ninja , suorapuheinen panseksuaali Iida ja lyhytpinnainen cityihminen Riikka .

Asuinpaikkana kontti

Työtehtävinä on muun muassa tallitöitä, karjanhoitoa, munien keräämistä ja kuolleiden kanojen noukkimista. Rankkaa työtä aamuvarhaisesta alkaen.

Asuinpaikatkaan eivät ole kummoisia. Miten pystyy elämään kuukausia pienessä sopessa ikkunattomassa kontissa?

Onneksi niin huonosti eivät asiat ole kuin maanmiehillä taannoisessa dokumentissa Hotel Coolgardie .

Vapaa-ajalla nämä naiset lähtevät Brisbanen huvituksiin. Kuvausten aikana myös koronavirus rantautuu Australiaan.

C More 31.8. alkaen, myöhemmin myös MTV3-kanavalla