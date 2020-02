Uudessa-Seelannissa ei osata rikosdraamaa – uuden tv-sarjan juoni on jähmeä ja keinotekoinen

Huonoa ainesta

★★ Uusiseelantilainen sarja herättää mielenkiinnon. Nyt on erilainen miljöö vetävälle dekkarille!

Mutta valitettavasti ei – sarja olisi ihan hyvin voitu kuvata vaikka Saksassa tai Yhdysvalloissa, sillä maisemana ei näytetä kuin muutamaa taloa varakkaalla esikaupunkialueella.

Vetävyydestäkään ei ole tietoa: juoni on jähmeä ja keinotekoinen.

Lääkäri Simon Lampton asuu hienolla alueella ja viettää mukavaa elämää: on vaimo, kaksi teini-ikäistä tytärtä, upea talo uima-altaineen ja kiinnostava työ synnytyslääkärinä.

Kaikki sujuu hyvin siihen asti, kunnes naapurustossa murhataan nainen. Pintaa rapsuttamalla selviää, ettei Simon olekaan ihan niin siloinen kuin luultiin. Hänestä tulee epäilty. Millaisia salaisuuksia hänen menneisyyteensä liittyy?

Murhaa tutkii ylikonstaapeli Marie Da Silva, joka on saatu harvinaisen tylsäksi poliisihahmoksi.

Kuvioon liittyy myös poliitikkopariskunta. Lamptonit tukevat miehen kampanjaa pääministeriksi. Mutta miksi tämän vaimo osoittaa erityisen suurta kiinnostusta Lamptonin perheeseen?

Kotimaassaan suitsutettu sarja

Sarja perustuu kahteen suosittuun uusiseelantilaisromaaniin. Tv-sarja on kuitenkin tahmea, eikä saa aikaan jännitettä, vaikka sitä on suitsutettu kotimaassaan. Se nähtiin jonkinlaisena läpimurtona, maan ensimmäisenä kansainvälisen tason tummasävyisenä rikosdraamana.

Hmm... vielä on matkaa tänne Pohjoismaihin.

TV1 klo 22.00