Uudistettu Kauppakatu avataan harrasteajoneuvojen letkalla Yritysten yönä

Tämän viikon perjantaina Kajaanissa vietetään Yritysten yötä. Tapahtuma avaa myös uudistetun Kauppakadun harrasteautojen kulkueella kello 17 (säävaraus). Harrasteautot jäävät nähtäville Kauppatorille kello 19 saakka. Torilla on esillä myös pelastuslaitoksen kalustoa (hälytysvaraus). Kauppatorin lavalla viihdyttää Formaatti ja Anna-Kaisa Korpinen.

Iso osa kaupoista on Yristysten yönä avoinna tavallista pidempään. Kello 22 saakka avoinna ovat: Dressmann, Sokos, Valomaailma, Lastentarvike ja MamaShop, Step In Kenkäkauppa, Casa Store ja Sillä Chic. Avoinna kello 21 saakka: The Body Shop, Intersport, Raatinkello, Asu-Repo, Ykkösapteekki ja KappAhl. Kahvilat ja ravintolat : Olutravintola Hospo kello 14–02, Lyni Dancebar kello 22–04, Kahvila Pekka Heikkinen kello 22, Teehuone Tsaikka kello 22, Kahvila Onnikka kello 22 ja Bistro CasaBianca kello 22.

