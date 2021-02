Uusi Lännen Media keskittyy asiajournalismiin ja palvelemaan tilaajia – yhteistoimituksessa eturivin journalisteja

Luvassa on aiempaa asiapitoisempi viikonvaihteen lukupaketti. Myös arkisin Lännen Median journalistikuusikko taustoittaa ja tarjoilee tilaajillemme omaleimaisia näkökulmia valtakunnallisten uutisten taakse. Kotimaan ja ulkomaiden uutisten perusseurannassa STT:n panos on luotettava.

Meistä lehden tekijöistä tuntuu joskus vaivaannuttavalta kertoa itsestämme ja työmme taustoista. Lukijalla on kuitenkin oikeus tietää, mistä ja millaisista aineksista tilattu journalistinen sisältö koostuu. Tiedämme sinun odottavan ainoastaan parasta.

Tällä jutulla esittelemme uuden, aiempaa selvästi pienemmän Lännen Median toimituksen.

Lännen Median yhteistoimitukseen on helmikuun 2021 alusta nimetty kuusi journalistia. Tehtävänämme on kerätä tietoa ja kirjoittaa siihen perustuvia laatujuttuja, jotka vain meidän lukijamme saa. Kaikki Lännen Median jutut julkaistaan tästä lähtien maksavalle tilaajalle digissä ja printissä.

Viikonvaihteen tarjonta saa uudistuksessa lisää asiapitoisuutta, kun yhteistoimituksen painokkaimpia juttuja julkaistaan viikon rauhallisimpina lukemispäivinä. Uudet tuulet puhaltavat tästä viikosta alkaen.

Ajankohtaista asiaa juuri sinulle

Yhdeksän lehden yhteisponnistuksena Lännen Media tulee entistä lähemmäksi lukijaansa.

Muissa maakunnissa tehtyjen juttujen määrä vähenee olennaisesti. Samalla esiin nousevat kuuden luotetun kirjoittajan olennaisimmat valtakunnalliset ja kansainväliset näkökulmat sekä arkea parantava palvelujournalismi, jota kanssamme tekee iso määrä asiantuntevia freelance-toimittajia tv-kriitikko Pekka Erosesta ruokaspesialisti Riikka Happoseen .

Lännen Median muutoksen taustalla on se, että Sanoman lehtiostosten seurauksena tamperelainen Aamulehti ja Porissa ilmestyvä Satakunnan Kansa irtautuvat yhteistyöstä. Yhdeksän muuta lehteä jatkavat toimintaa ilman niitä uudessa toimintamuodossa, joka tekee yhteistoimituksesta entistä omemman sisällöntuottajan jatkaville itsenäisille maakuntamedioille.

Mukana olevat julkaisijat ovat levikin suuruusjärjestyksessä Turun Sanomat (Turku) , Kaleva (Oulu) , Ilkka-Pohjalainen (Seinäjoki/Vaasa) , Lapin Kansa (Rovaniemi) , Hämeen Sanomat (Hämeenlinna) , Keskipohjanmaa (Kokkola) , Kainuun Sanomat (Kajaani) , Länsi-Suomi (Rauma) ja Forssan Lehti (Forssa).

Painetuissa lehdissä yhteenlaskettu lukijamäärä on päivittäin 620 000 ihmistä, kertoo tuorein Levikintarkastus. Digissä lukijoita on sievoinen määrä kautta maan.

Pienempi toimitus uudella rajauksella

Helmikuun alussa yhteistoimituksessa kouliintuneita laadukkaita journalisteja siirtyy oman maakunnan paikallisen sisällön pariin. Lukija voi huomata konepellin alla tapahtuvan muutoksen yhteistuotantoisten juttujen määrän vähenemisenä ja paikallisesti tehdyn sisällön kasvavana osuutena.

Se ei tarkoita, että luopuisimme isojen valtakunnallisten ja kansainvälisten asioiden käsittelystä.

Yhdeksän maakuntamedian yhteistoimitus aloittaa uudessa muodossa täynnä tarmoa. Entistä tiukempi rajaus kannustaa terävöittämään katsetta ja kohentamaan kerrontatapoja.

Lännen Median palveluksessa on kuusi toimittajaa, joilla on iso määrä kokemusta ja uutisnälkää. Mukana on edelleen eräitä maamme eturivin journalisteista.

Jatkossa luotamme ei-paikallisten perusuutisten seurannassa uutistoimisto STT:n voimaan. Sekin vapauttaa kapasiteettia muuhun. Lännen Median kirjoittavat journalistit ja Kainuuseen perustettu tuotantokeskus auttavat varmistamaan, että näkökulmia ja laatua riittää myös valtakunnan ja ulkomaan aiheissa.

Lännen Median toimittajat ja yhteystiedot

Minna Akimo , journalisti, puh. 044 7949800, minna.akimo@lannenmedia.fi

Joonas Kuikka , journalisti, puh. 050 4152379, joonas.kuikka@lannenmedia.fi

Marjo Oikarinen , journalisti (teematuotanto), puh. 044 7995827, marjo.oikarinen@lannenmedia.fi

Jussi Orell , journalisti (uutistuotanto), puh. 050 5130556, jussi.orell@lannenmedia.fi

Matti Posio , journalisti (toimituksen päällikkö), puh. 040 7717828, matti.posio@lannenmedia.fi

Kirsi Turkki , journalisti, puh. 050 3666745, kirsi.turkki@lannenmedia.fi

Juttuvinkit ja palaute

Lähetä juttuaiheesi toimitukselle osoitteeseen palaute@lannenmedia.fi. Älä lähetä Lännen Medialle puhtaasti paikallisia juttuaiheita tai tapahtumavinkkejä: ne kuuluvat omalle lehdelle.

Lännen Media ei välitä lehdille yhteisiä mielipidekirjoituksia.

Lännen Median talousasioita hoitaa Kokkolassa KPK Oyj (Karoliina Hägglund, karoliina.hagglund@kpk.fi).

Kainuun Sanomien tuotantokeskus

Lännen Median juttujen ja STT:n uutisten tabloiditaittoa varten on perustettu osaamiskeskus Kainuun Sanomiin Kajaaniin. Kokeneet journalistit käsittelevät ja kokoavat päivittäisen valtakunnallisen ja ulkomaan uutissivuston osallistuville tabloidilehdille.

Työryhmään kuuluvat toiminnan alkaessa Päivi Bisi , vt. päätoimittaja; Seija Kinnunen , ulkoasu ja toteutus; Maria Kalliokoski , Jukka Keränen ja Tanja Nuotio , uutistuotanto; Ville-Petteri Määttä ja Jouko Nissinen , järjestelmä.

Fakta Lännen Media Lännen Media on Suomen pitkäikäisimpiä ja monipuolisimpia median yhteistyömuotoja. Yhteistoimituksen ja samannimisen tuotantoyhtiön perustivat 12 sanomalehteä vuonna 2014. Ideana oli saada aiempaa leveämmät hartiat valtakunnalliseen ja ulkomaan sisältöön. Kun ei-paikallinen journalismi pantiin omaan yhtiöön, saatiin kotitoimituksessa paneutua paikalliseen. Helmikuussa 2020 Sanoma osti Alma Median lehdet Aamulehden ja Satakunnan Kansan. Toimintaympäristö muuttuu, kun nämä lehdet siirtyvät Sanoman yhteistyöverkostoon. Yhdeksän lehteä jatkaa yhteistyötä Lännen Mediassa.

""Yhdeksän maakuntamedian yhteistoimitus aloittaa uudessa muodossa täynnä tarmoa. Tiukempi rajaus kannustaa terävöittämään katsetta ja kohentamaan kerrontatapoja.""

Matti Posio