Uusi rauhannobelisti Ahmed Abey on visionääri, joka saanut aikaan isoja uudistuksia Etiopiassa – Niinistö tapaa hänet ensi viikolla Addis Abebassa

Rauhan Nobelin saaja Abey Ahmed Ali valittiin Etiopian pääministeriksi viime vuoden maaliskuussa. Hän on ehtinyt saada paljon aikaan puolessatoista vuodessa. Hän on aloittanut laajat ja syvälliset uudistukset niin politiikassa kuin taloudessa. Hän tähtää ensimmäisiin aidosti vapaisiin vaaleihin ensi toukokuussa.

Presidentti Sauli Niinistö vierailee ensi viikolla Etiopiassa ja tapaa pääministeri Abeyn tiistaina. Kyseessä on Niinistön ensimmäinen virallinen valtiovierailu Afrikkaan. Tarkoitus on ollut keskustella Abeyn kanssa uudistuksista ja rohkaista niissä. Nyt tapaaminen saa lisää merkitystä.

– Abey on esimerkiksi kutsunut opposition takaisin maahan ja vapauttanut mielipidevankeja. Hän on myös uudistanut kansalaisjärjestölakeja, millä on Suomelle merkitystä, koska maassa toimii useita suomalaisia järjestöjä, kertoo Hanna Ojanperä , Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikön tiiminvetäjä ulkoministeriöstä.

Taloudellisella puolella Abeyllä on tarkoitus yksityistää valtionyhtiöitä ja kehittää vapaakauppaa.

– Vierailu maassa juuri nyt on mielenkiintoista uudistusten takia. Suomi haluaa tukea niitä. Afrikan merkitys kokonaisuutena on kasvanut, ja Afrikan sarvi alueena on yhä enemmän esillä. Se on geostrategisesti tärkeä, ja Etiopia on tehnyt paljon alueen rauhan ja vakauden eteen, Ojanperä sanoo.

Uudistukset ovat aiheuttaneet myös etnisiä levottomuuksia. Maassa on kymmeniä eri etnisiä ryhmiä, eivätkä kaikki ole yksimielisiä uudistuksista aiemmin keskusjohtoisessa maassa.

Abey edustaa neljän suuren etnisen ryhmän koalitiota, joka on ollut vallassa jo jonkin aikaa. Hän oli ryhmän ehdokas pääministeriksi.

Taustaltaan Abey on sotilas, tiedustelu-upseeri, joka vaihtoi vuonna 2010 poliittiselle uralle.