Uusia koronavirustapauksia yli 200 – THL alkaa tutkia yksilöllisten tekijöiden vaikutusta vaikean koronainfektion syntyyn

Julkaistu: 6.4.2020 klo 11:04

Suomessa on todettujen ja vahvistettujen koronatapausten määrä on reilut 2 100. Sairaalahoidossa on 133 henkilöä.