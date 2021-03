Uveavannot säikäyttivät ranta-asukkaita Oulujärvellä – Pahimmillaan niihin tulee nyt lumikansi päälle, mutta avanto on heti siinä alla

Niin sanotut uveavannot ovat säikäyttäneet ranta-asukkaita Oulujärven rannalla Kajaanissa Vuoreslahdessa.

Useat ranta-asukkaat kertovat havainneensa monia uveavantoja, jotka ovat kooltaan varsin isoja, puolesta metristä metriin leveitä. Ympärillä jäät vaikuttavat vahvoilta, mutta uveavannossa jää on puhki ja vettä näkyvillä.

Uveavantoja on huomattu pitkin lahtea sekä ihan rannan läheisyydessä että parisataa metriä rannasta. Vuoreslahden jäällä on ajettu moottorikelkoilla, joten monelle jäällä liikkujalle uveavanto voi tulla vaarallisena yllätyksenä varsinkin tähän aikaan vuodesta. Uveavantoja on totuttu näkemään enemmän myöhemmin keväällä.

Pakkasilla uveavannot jäätyvät, ja luntakin voi sataa päälle. Kun seuraava plussakeli tulee, ne kuitenkin taas aukeavat nopeasti.

Luonnollinen ilmiö, kun jäällä on paljon lunta

Kainuun ely-keskuksen vesistöasiantuntija Kimmo Virtanen pitää uveavantoa luonnollisena ilmiönä tämmöisenä talvena, kun jäällä on paljon lunta.

– Lumi painaa jäätä. Sitten siihen tulee railoja ja halkeamia ja vesi alkaa virrata lumen alle, hän selittää ilmiötä.

– Uveavanto syntyy virtauksesta. Siinä on ensin pienempi reikä, ja kun vesi liikkuu, niin se laajenee.

Oulujärven ranta-asukkaat kertovat, että vesi on rannassa asti nyt todella korkealla.

Ey-keskukseen ei ole tullut tietoa, että uveavantoja olisi Kainuussa poikkeuksellisen paljon. Jäillä kannattaa silti olla nyt todella tarkkana, Virtanen korostaa.

– Niissä voi pahimmillaan olla lumikansi päällä, ja avanto on siellä alla. Vesikerros on jään ja lumen välissä.

Virtanen kertoo saaneensa näytteidenottajilta viestiä, että jäälle on paikoin vaikea mennä, eikä moottorikelkalla kannata missään nimessä ajella suinpäin.