Vaala tähtää vihreällä energialla valtakunnanverkkoon

Uusiutuvista energianlähteistä vesivoimaa Vaalassa on tuotettu jo vuosikymmeniä. Tuulivoimatuotannon edistäminen on jatkanut samaa uusiutuvan energiatuotannon kehitystä. Vaalaan on suunniteltu myös biokaasun valmistusta ja jalostusta. Viime vuonna kunnassa tehtiin biokaasuselvitys.

