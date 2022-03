Vaihto sähköautoon tapahtui oikeaan aikaan

Suomussalmelainen Ville Vainio on tyytyväinen mies.

Vainio teki viime vuonna ratkaisun, jossa perheen toinen autoista vaihtui sähköiseen versioon.

Suomussalmelaisen mielestä vaihto tapahtui juuri oikeaan aikaan.

– Kun vaihdoimme vanhan dieselautomme sähköiseen versioon, polttoaineen hinta oli tuolloin noin 1,5 euroa. Nyt hinta on vielä tuostakin noussut reilusti, joten olimme liikkeellä juuri oikeaan aikaan.

Vainio mietti viime kesänä, että dieselille pitää löytyä vaihtoehto.

– Pyörittelin lukuja ja pohdin, että voiko sähköauto olla paljon ajavalle halvempi ratkaisu. Nyt meidän autoilun kokonaiskustannukset ovat sähköauton myötä laskeneet ja saan lisäksi ajaa uudella autolla.

Vainion perheellä on kertynyt jo tänä vuonna sähköautoon yli 9 000 kilometriä.

– Keskimäärin ajoa tulee noin 5 000 kilometriä kuukaudessa. Voisi karkeasti laskea niin, että meidän diesellasku oli noin 600 euroa kuukaudessa, kun nyt sähköautolla ajaessa kulut ovat noin 200 euroa. Lisäksi huoltokustannukset ovat dieselautossa suuremmat.

Vainio puntaroi eri sähköautomallien välillä, mikä vaihtoehto olisi heidän perheelle paras vaihtoehto.

– Sen jälkeen piti laatia budjetti ja lopulta päädyimme hankkimaan Volkswagen ID.3 -sähköauton.

Hän muistuttaa myös siitä, että sähköautolla ajaminen ei ole ilmaista.

– Sähkönkin hinta on noussut. Paljon ajavalle tulee siltikin paljon säästöä. Lisäksi sähköautoilu on helppoa ja mukavaa.

Suomussalmelainen kertoo ajamisen olevan hiljaista.

– Eikä tarvitse käydä tankilla. Auto on käyttövalmis aamulla, kun se on ladattu yön aikana täyteen. Yhdellä lataamisella ajaa talvella 250 kilometriä. Se on meille riittävä.

Suomussalmelaisperhe ei saanut hankintaan mitään valtion avustuksia, sillä ostimme auton käytettynä.

Lisäksi Vainion piti hankkia kotiinsa latausasema.

– Se maksoi kaikkine asennuskuluineen tuhat euroa. Latausasema on ehdottomasti oltava. Sähköautoilu olisi huomattavasti vaikeampaa ilman sitä.

Ennen valintaa ahkera autoilija luki paljon ja kuunteli aiheesta podcasteja.

– Kyselin myös kaveriltani, miten hän oli kokenut sähköautoilun. Valinta oli monen asian summa. Omasta mielestäni emme tehneet hätäistä päätöstä.

Vainio pohti vaihtoehtoja oli niin automallien kuin rahoitustenkin välillä.

– En halunnut ostaa sähköautoa, joka oli kehitetty polttomoottorimallista. Halusin alustaratkaisut, jotka oli suunniteltu sähköautoon.

Vaikka Suomen arktiset olosuhteet ovat haastaneet usein sähköauton ominaisuudet, Vainio ei ole kohdannut vaikeuksia.

– Eteen ei ole tullut mitään ongelmia. Jos hinnat tippuvat tulevaisuudessa, niin toinenkin automme muuttuu sähköiseksi. Nyt ajamme 90 prosenttia ajoista sähköautolla ja loput dieselillä.

Suomussalmelainen on oppinut jo tuntemaan uuden ajopelinsä.

– Kun oppii tuntemaan auton, niin ei sen kanssa ole talvellakaan mitään ongelmia.

Kovat pakkasetkaan eivät ole tuottaneet sähköautoilijalle huolia.

– Ei ole tarvinnut raapata ikkunoita koko talvena. Ajaminen on helppoa, valitsee vain suunnan ja antaa mennä. Moottorin voima on aina käytössä, eikä tarvitse odottaa oikeaa kierrosaluetta. Nyt autoilu on paljon helpompaa.