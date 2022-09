The Souvenir

TV5 klo 21.00

Jean-Honoré Fragonardin (1732–1806) tunnetuin maalaus on Keinu, jossa rokokooröyhelöinen neitonen keinuu niin, että kenkä lentää jalasta. Samaan aikaan mättäällä makoileva mies kurkistelee hänen hameensa alle. Joanna Hoggin väljästi omaelämäkerrallinen elokuva otti nimensä maalarin toisesta taulusta, mutta Keinun hienovarainen hyväksikäytön kuvio ei ole siitä kaukana.

Yläluokkainen elokuvaopiskelija Julie kohtaa karismaattisen, vähän vanhemman miehen nimeltä Anthony. Karismaattinen köriläs ei epäröi käyttää hyväkseen nuoren naisen epävarmuutta, mutta aikansa kaikella. Tarkkanäköinen ohjaaja Hogg pyysi Julien rooliin kummityttärensä Honor Swinton Byrnen, jonka lahjakkuus ja kokemattomuus osuvat täydellisesti maaliin. Tulokkaan oma äiti Tilda Swinton esittää äitiä ja C.B. Strike-sarjasta tuttu Tom Burke Anthonya. Ensiesitys. (Britannia 2019)

Lucy

Hero klo 21.50

*** Luc Bessonin toimintaelokuvassa yliannos kokeellista huumetta tekee Scarlett Johanssonista supersankarin. Liike ja energia ei lopu kesken. Aika moni muu asia kyllä. (Ranska 2014)

Tanssi haudoilla

Nelonen klo 22.35

Liam Neeson on kypsillä päivillään jyrännyt samanlaisissa, väkivaltaista kostoa hautovissa toimintaleffoissa melkein riesaksi asti. Lawrence Blockin rikosromaaniin pohjautuva jännäri on periaatteessa samaa maata, mutta siihen kertyi vakuuttavampaa rosoa ja yritystä. Entinen poliisi Matt Scudder ryhtyy yksityisetsivänä jäljittämään huumediilerin (Downton Abbeyn Dan Stevens) vaimon kidnappaajia. Jäljet ovat rumia, ja naisiin kohdistuva raakuus onkin elokuvan tympäisevin puoli. Voisin uskoa, että uhria esittävä Laura Birn sai kliseisestä roolistaan inspiraatiota vuoden 2019 haastavaan lyhytelokuvaansa Kaksi ruumista rannalla. (USA 2014)

Pekka Eronen