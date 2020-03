Vaikuttava sotaelokuva heittää katsojan keskelle hätätilaa – tänään televisiossa kaksi viiden tähden elokuvaa

Dunkirk

★★★★★ Britannia sai raskaan opetuksen toisen maailmansodan alkupuolella, kun saksalaiset saartoivat 400 000 liittoutuneiden sotilasta Ranskan luoteisrannikolla. Christopher Nolanin vaikuttava elokuva heittää katsojan keskelle sitä hätätilaa. Poikkeuksellisessa sotamuistelmassa sankaruutta ovat muiden pelastaminen ja hengissä pysyminen. Satojen kasvojen joukossa tutuimpia ovat Kenneth Branagh , Cillian Murphy ja Tom Hardy . (Britannia 2017)

Sub torstai 5.3. klo 21.00

Piano

★★★★★ Jane Campionin mestarillinen intohimodraama uhmaa aikaa ja sovinnaisuuksia. Holly Hunter on valtakirjalla naitettu skotlantilainen Ada, joka 1800-luvun puolessa välissä karahtaa tyttärensä ( Anna Paquin ) kanssa Uuden-Seelannin rannalle. Synkkä mies ( Sam Neill ) raijaa nuorikkonsa korpeen, jossa asuu myös maorien tavoille oppinut George ( Harvey Keitel ). Michael Nyman musiikki kohottaa latausta. (Uusi-Seelanti 1993)

Yle Teema & Fem torstai 5.3. klo 21.00

Truth

★★★ Totuus on venyvää taikinaa tämän päivän amerikkalaisessa presidenttiydessä, mutta on siinä aiemminkin riittänyt tonkimista. James Vanderbiltin draamassa Cate Blanchett on ajankohtaisohjelman toimittaja Mary Mapes , joka vuonna 2004 selvittää totuutta presidentti George W. Bushin armeija-ajasta. Asiasisältö on jo hieman etäinen, mutta toimittajien kokema painostus ja paskamyrsky ovat sitäkin tiukemmin tätä päivää. (USA 2014)

Hero torstai 5.3. klo 21.00