Vain joka toinen pikkukeskonen jäi eloon 35 vuotta sitten, kun Emilia Puntala syntyi alle kilon painoisena – Nyt tutkitaan, miten keskosuus näkyy aikuisena

Niina Suomalainen ja Emilia Puntala ovat juosseet etu- ja takaperin pitkin kellarikäytäviä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Helsingissä. He ovat punnertaneet ja askeltaneet portaita, antaneet verinäytteitä ja täyttäneet monta kyselykaavaketta, joissa heidän mielialaansa ja vointiansa on tiedusteltu.

He ovat koehenkilöitä THL:n Pikku-k-tutkimuksessa. Siinä selvitetään, miten pikkukeskosena syntyneet voivat aikuisina. Lisäksi tutkitaan, miten heidän terveydentilansa on aikuisiässä kehittynyt verrattuna täysiaikaisina syntyneisiin ikätovereihinsa.

Vuodenvaihteessa käynnistetty tutkimus on jatkoa 15 vuotta sitten alkaneelle tutkimussarjalle. Samat osallistujat testattiin vuosina 2004–2005, jolloin he olivat noin 20-vuotiaita.

Parikymppisenä, nuoren aikuisen iässä, elimistön toimintakyky on huipussaan. Nyt halutaan selvittää, miten pikkukeskosten terveys muuttuu iän myötä: lisääntyvätkö vai tasoittuvatko terveyserot täysiaikaisina syntyneiden ja pikkukeskosten välillä.

Parikymppisinä ei oltu köyhiä eikä kipeitä

Suomalainen ja Puntala muistelevat, etteivät he paljon miettineet terveyttään parikymppisinä, kun osallistuivat ensi kertaa tutkimukseen.

– Silloin ei ollut minkäänlaisia vaivoja. Menin mukaan, kun aikaa oli, Suomalainen kertoo.

– Siellä oli mukavia ihmisiä ja testipäivinä sai hyvän aamupalan, Puntala vahvistaa.

Nyt, kun vuosia on tullut lisää ja molemmilla on omiakin lapsia, keskosuuden pohtiminen ja kattavien terveystietojen saaminen tuntuu hyvältä.

– Nyt huomaa, että esimerkiksi palautuminen on hitaampaa ja jaksaminen heikompaa ainakin, jos ei ole nukkunut tarpeeksi. Alkaa arvostaa tällaisia perusasioita, Suomalainen sanoo.

Emilia Puntala taas arvelee olevansa nyt jopa paremmassa kunnossa kuin opiskelijavuosinaan kaksikymppisenä. Silloin juhlittiin usein ja syötiin mitä sattuu. Nyt, pian 35-vuotiaana liikunnallisena perheenäitinä, hän tuntee itsensä jopa terveemmäksi kuin silloin.

Syntymäpaino 805 grammaa ei luvannut hyvää

Niina Suomalaista ovat terveydenhuoltoalan ammattilaisetkin joskus veikanneet keskoseksi, sillä hän on hieman keskivertoa lyhyempi. Todellisuudessa hän kuuluu testin verrokkiryhmään ja on syntynyt täysiaikaisena. Syntymäpaino oli 3 800 grammaa.

Emilia Puntala painoi syntyessään vain 805 grammaa ja oli 33 senttiä pitkä.

– Synnyin raskausviikolla 25+3 eli todella paljon etuajassa. Siihen aikaan vain noin puolet noilla viikoilla syntyneistä jäi eloon.

Puntala selvisi, mutta hänellä on keskosen silmän verkkokalvosairaus ROP, joka haittaa muun muassa tarkkuusnäköä vaativissa tehtävissä.

Keskosten tehohoito alkoi 1970-luvulla

Hyvin pienipainoisina syntyneiden keskosten systemaattinen tehohoito aloitettiin Suomessa 1970-luvulla. Pikkukeskosiksi lasketaan tässä tutkimuksessa vauvat, joiden syntymäpaino on 1 500 grammaa tai sen alle.

Uudelta keksinnöltä, pikkukeskosten tehohoidolta, vaadittiin tuloksia ja seurantaa. Niinpä vastasyntyneiden, erityisesti ennenaikaisesti syntyneiden lasten sairauksiin ja ongelmiin perehtynyt lääkäri Anna-Liisa Järvenpää tutki Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa (HYKS) hoidettuja pikkukeskosia viiden vuoden ikään asti.

Hänen 1970-luvun tutkimuksestaan poimittiin koehenkilöt viisitoista vuotta sitten toteutettuun selvitykseen. Tänä talvena heitä on kutsuttu jatkotutkimukseen. Verrokkiryhmänä on samaan aikaan täysiaikaisena syntyneitä henkilöitä.

Keskosuus näkyy joskus silmistä

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että pikkukeskosina syntyneillä voi olla nuorina aikuisina enemmän sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä kuten korkeaa verenpainetta kuin täysiaikaisilla. Myös masennus- ja ahdistushäiriöt ovat yleisempiä kuin muilla.

Toisaalta esimerkiksi allergiaoireita ja alkoholin liikakäyttöä on vähemmän kuin täysiaikaisena syntyneillä.

– Yksilötasolla keskosuus ei aikuisena näy päällepäin. Suurin osa keskosina syntyneistä kokee itsensä terveiksi ja viettää normaalia elämää, professori Eero Kajantie sanoo

Jotkut keskosista voivat olla aikuisina lyhytkasvuisia, mutta sitä ei voi pitää ratkaisevana piirteenä. Silmätautien erikoislääkäri Maarit Kulmala on tutkinut myös koehenkilöiden silmänpohjaa, verkkokalvoja ja näköhermoja, koska ne eivät välttämättä kehity ennenaikaisesti syntyneillä samalla tavalla kuin täysiaikaisilla.

– Joistakin tutkittavista voisin silmien perusteella päätellä, että he ovat syntyneet keskosina. Aina arvaus ei osu kohdalleen, hän sanoo.

Ihmiskeholla on myös hämmästyttävä kyky kompensoida puutteita. Jollakulla voi näkyä silmän rakenteissa keskosille tyypillisiä muutoksia, jotka voisivat aiheuttaa hankaluuksia. Silti henkilö näkee normaalisti ja kokee pärjäävänsä näkönsä kanssa.

Kompensaatiosta todistavat myös THL:n yhteistyökumppanin, norjalaisen Trondheimin yliopiston magneettikuvausten tulokset. Pikkukeskosilla on saattanut olla varhaislapsuudessaan esimerkiksi aivoverenvuotoja, joten heillä voi olla aikuisena kuvissa melko vakavankin näköisiä löydöksiä. Monet heistä toimivat silti täysin normaalisti.

Liikuntaharrastuksessa on eroa vielä aikuisiässä

Kiinnostava ja eniten huomiota vaativa havainto edellisissä, 2000-luvun alussa toteutetuissa tutkimuksissa, liittyi Kajantien ja Kulmalan mielestä liikuntaharrastukseen.

Pikkukeskosena syntyneet harrastivat kuntoliikuntaa selvästi vähemmän kuin täysiaikaisena syntyneet. Se voi liittyä esimerkiksi pienikokoisuuteen ja siihen, että keskosilla on keskimäärin hiukan vähemmän lihasmassaa kuin muilla. Myös motorisen kehityksen ongelmat ovat keskosilla lapsuudessa yleisiä.

– Ei ole kivaa eikä palkitsevaa tehdä sellaista, missä ei ole hyvä, Kajantie päättelee.

Hänen mielestään olisikin tärkeää löytää vielä aikuisiässä liikuntamuotoja, jotka tuntuvat mukavilta. Koululiikunnassa taas pitäisi suosia lajeja, jotka eivät perustu kilpailemiseen. Ei ole hauskaa olla aina se, joka valitaan viimeisenä joukkueeseen.

– Tämä on asia, johon pystytään vaikuttamaan. Liikunta vähentää esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riskiä, joka on keskosilla muita korkeampi, hän sanoo.

Ensin hävisivät pikkuvauvojen ripulitaudit

Keskosten tehohoito on suhteellisen nuori keksintö pitkässä kamppailussa, jolla lapsikuolleisuutta on saatu vähennettyä Suomessa ja maailmalla.

Professori Eero Kajantien mukaan kaava on yleensä sama. Ensin vähenevät ripulitautien aiheuttamat kuolemat. Suomessa tämä tapahtui 1920-luvulla muun muassa lastenneuvolatoiminnan viriämisen ansiosta.

Alahengitysteiden tulehduksista aiheutuvat kuolemat vähenivät 1930–50-luvuilla. Samoihin aikoihin alettiin siirtää keskosena syntyneitä sairaaloihin erityisiin lämpölaatikoihin. Nenä-mahaletkun käyttö paransi puolestaan keskosten ravitsemusta.

– 1960-luvulle tultaessa kaikkien muiden kuin aivan pienimpien keskosten tilanne oli jo kohtuullisen hyvä. Tuloksiin oli päästy melko pienillä ja arkipäiväisillä konsteilla, Kajantie sanoo.

Ennenaikainen synnytys on yhä mysteeri

1960-luvun jälkeen keskosten ennuste alkoi parantua suurten teknisten ja lääketieteellisten keksintöjen ansiosta. Esimerkiksi hengityskoneita kehiteltiin 1960-luvulla, ja Suomeen ne saapuivat paljolti 1970-luvulla. Silloin aloitettiin keskosten tehohoito.

1970, -80- ja -90-lukujen kuluessa otettiin käyttöön yksittäisiä laitteita ja hoitokeinoja, jotka osoittautuivat merkityksellisiksi. Tällaisiin kuului esimerkiksi keuhkojen pintajännitystä vähentävä lääke surfaktantti, joka auttaa keskosvauvaa hengittämään.

– Asia, joka on vieläkin ongelma, on spontaani synnytyksen alkaminen, Kajantie sanoo.

Vieläkään ei tiedetä, miksi synnytys joskus alkaa ennenaikaisesti. Sitä pystytään hiukan viivyttämään, mutta edelleenkään sitä ei pystytä estämään.

Kuinka pieni on pikkukeskonen?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa selvitetään vuosina 1978–85 syntyneiden pikkukeskosten vointia aikuisina.

– Tutkimuksessa pikkukeskosten syntymäpaino on 1 500 grammaa tai sen alle. 1970-luvulla raskauden keston määritteleminen oli epävarmempaa kuin nyt. Nykyään puhutaan painon sijaan useimmiten raskausviikoista.

– Nykyään noin raskausviikoilla 22–23 syntyneitä vauvoja on selvinnyt elossa. Siinä on kuitenkin jo eettisen keskustelun paikka, minkälaista hoitoa tarjotaan. Osa selviää elossa, mutta saa vamman. Osalla ei ole vammaa.

– Keskosiksi lasketaan ennen raskausviikkoa 37 syntyneet vauvat. Suomessa jo raskausviikolla 28 syntyneistä 90 prosenttia kotiutuu sairaalasta elossa tehohoidon ansiosta. Raskausviikoilla 32–36 syntyneillä ratkaiseva merkitys on (tehohoidon sijasta) hyvällä perushoidolla, ruokinnalla ja normaalin ruumiinlämmön ylläpitämisellä.

– Keuhkojen epäkypsyys ja sitä kautta hengitysvaikeudet ovat isoin asia, johon keskoset tarvitsevat apua.

– Jos on kyse hyvin, hyvin pienestä, noin raskausviikolla 24 syntyneestä keskosesta, kyse on koko elimistön kriisitilanteesta. Silloin kriisissä on kaikki: verenkierto, verenpaine, hengitys, ravitsemus.