Vain Sotkamo on kulkenut vastavirtaan – Kainuun väkimäärä vähentynyt alkuvuoden aikana yli 500:lla

Kajaanissa korostetaan maahanmuuton merkitystä, jotta kelkka kääntyisi, koska maansisäinen muuttoliike on hidasta.

Kainuun väkiluku on jatkanut laskuaan. Tilastokeskuksen heinäkuun ennakkotilastojen mukaan vain Sotkamon väkiluku on kasvanut vuodenvaihteen jälkeen. Muissa Kainuun kunnissa väki on vähentynyt.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen iloitsee Sotkamon kainuulaisittain poikkeuksellisesta…