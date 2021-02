Väitöstutkimus: Susia koskevissa uutisissa viranomainen useimmin äänessä

Toimittajat haastattelevat susiuutisissa yleensä viranomaisia ja tutkijoita. Tämä käy ilmi perjantaina julkaistavasta tuoreesta Jyväskylän yliopiston väitöstutkimuksesta.

– Suomessa susiuutiset koskettavat yleensä myönnettyjä lupia tai tapahtuneita vahinkoja, jolloin tiedottava osapuoli on viranomainen, kertoo väitöstutkimuksen tehnyt filosofian maisteri Aku Ahlholm .

Hänen tutkimuksensa Vargens röst. Rovdjursdiskursen i finsk, finlandssvensk och svensk press från 1990-talet till 2010-talet on ruotsinkielinen ja samalla ensimmäinen laaja suomalainen tutkimus suurpetouutisoinnista Suomessa ja Ruotsissa.

Ahlholmin mukaan tutkijan ääni kuuluu uutisoinnissa siinä vaiheessa, kun toimittaja haluaa uutiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi susikannan koosta. Ahlholm keräsi tutkimusta varten uutisaineistoa suomalaisista ja ruotsalaisista sanomalehdistä 1990-luvulta 2010-luvulle asti.

Tämän aineiston perusteella susiuutisia varten haastatelluista hieman alle kolmannes oli viranomaisia, viidennes tutkijoita ja hieman reilut kymmenen prosenttia ympäristöjärjestöjen edustajia. Metsästäjien osuus haastateltavista oli aineiston mukaan kahdeksan prosenttia. Suomessa uutisissa esiintyvä viranomainen on tavallisesti poliisi ja Ruotsissa ympäristöviraston tai lääninhallituksen edustaja.

Uutisten otsikoinneissa siteerataan kuitenkin herkimmin eläintenomistajia, metsästäjiä ja poliiseja. Tutkijat, muut viranomaiset ja ympäristöjärjestöjen edustajat pääsevät otsikoihin harvemmin.

– Tätä voi selittää se, että monesti eläimenomistaja tai metsästäjä puhuu suoraan ja puheessa on mukana tunnetta, viranomaisten ja tutkijoiden puhe on puolestaan tietoihin pohjautuvaa ja asiapohjaista, Ahlholm selittää.

Tätä otsikointeihin liittyvää ilmiötä ei voi Ahlholmin mielestä sysätä pelkästään niin sanottujen klikkiotsikoiden hakemisen syyksi, vaan sama ilmiö näkyy jo varhaisemmassa 90-luvulta peräisin olevassa aineistossa, jolloin uutisia ei vielä kulutettu internetin kautta.

Tutkimus paljastaa myös sen, että susiin liittyvä uutisointi muuttui 1990-luvulta 2010-luvulle tultaessa. Tässä muutoksessa susi on muuttunut uutiskielessä pahan vertauskuvasta yhä useammin myönteiseksi.

– 90-luvulla uutisointiin ei sisällytetty niin yleisesti sutta puolustavaa puhetta kuin nykyisin tehdään, eikä se ollut niin itsestään selvää kuin se on nykyisin.

Uutisaineisto paljastaa kuitenkin sen, että samalla kun sutta puolustavat äänet ovat lisääntyneet, konflikti ihmisten välillä synkkenee uutisissa. Susia koskevissa uutisissa keskustelun ääripäiden toistensa sättiminen on lisääntynyt.

– Puolustus voimistaa vastustusta ja päinvastoin. Tällaisia me ihmiset olemme tai tällaisina me näyttäydymme uutisessa. Susiuutisen tutkiminen on paljastanut enemmän meistä ihmisistä kuin sudesta itsestään, Ahlholm sanoo.

Hän haluaa kuitenkin muistuttaa, että hänen aineistonsa perusteella suurin osa uutisissa ääntään käyttävistä suhtautuu aiheeseen muodollisesti ja rauhoittavasti eikä ota suoraa kantaa susien puolesta tai vastaan. Uutisoinneissa esiintyy myös runsaasti puhetta, jossa osapuolet haluavat ymmärtää toisiaan. Tämän perusteella susi ei lopulta kuitenkaan jaa suomalaisia tai ruotsalaisia kahteen leiriin, vaikka näin välillä uutisoidaan.

Uutisissa esiintyy kuitenkin lukuisia kiistoja: metsästystä on liikaa tai liian vähän ja susikantaa epäillään kerrottua suuremmaksi. Uutisoinneissa näkyy myös kyselyä siitä, onko susien seassa koirasusia tai kuinka paljon esiintyy salametsästystä. Susi on herkästi uutinen silloin, kun se poikkeaa normaalista elintavoistaan ja yllättää.

Susikannan kasvu ei kuitenkaan näy Ahlholmin keräämän aineiston perusteella suoraan uutisoinnin lisääntymisenä.

– Esimerkiksi Ruotsissa susikanta kasvoi kymmenessä vuodessa viisinkertaiseksi, mutta samaan aikaan uutisten määrä väheni, ja sama ilmiö on havaittavissa myös Suomessa, hän lisää.

Metsähallituksen Eräpalveluiden viestintäpäällikkönä työskentelevä Ahlholm aloitti väitöstutkimuksen tekemisen jo vuonna 2008. Hän teki tutkimuksen pitkälti työnsä ohessa.

Hän keräsi tutkimusaineistoa suomalaisista lehdistä Helsingin Sanomista , Kainuun Sanomista , Hufvudstadsbladetista ja Vasabladetista . Aineiston ruotsalaiset lehdet ovat Dagens Nyheter ja Nya Wermlands -Tidningen.

Hän analysoi tutkimuksessa 413 uutista 1990-luvulta 2010-luvulle.

– Suomenkielistä aineistoa kertyi hieman yli kolmannes koko aineistosta, hän lisää.

Hän valitsi aineiston lähteiksi levikiltään suurimman suomenkielisen, suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen päivälehden sekä paikallisista lehdistä ne, joiden levikkialueelle susiuutiset yleisimmin sijoittuvat.

Ahlholm alkoi pohtia tutkimuksen tekemistä jo siinä vaiheessa, kun hän työskenteli toimittajana sanomalehti Kalevassa ja teki työparinsa kanssa yhteistyössä Nelosen uutisia Pohjois-Suomen alueelta.

– Silloin piti etsiä haastateltavia ajoittain todella nopeasti ja jäin pohtimaan jo silloin, että kuka uutisissa yleisimmin pääsee ääneen. Siitä heräsi ajatus, että tutkin asian.