Väkivalta uhkaa Kainuun soten ensihoitajia – ''Osumat ovat arkipäivää''

– Väkivallan uhka on todellinen. Menehtyneitä ei ole, mutta osumat ovat arkipäivää, ensihoidon esimies Päivi Heikkinen kuvaa soten ensihoitajien arkityötä tämän päivän Kainuussa.

Uhkaa realisoi Työterveyslaitoksen viime vuoden lopulla tekemä työhyvinvointikysely, johon vastasi 69 prosenttia soten ensihoidon noin 150 työntekijästä. Vastaajista yli 80 prosenttia kokee asiakkaiden taholta väkivaltaa tai sen uhkaa, ja määrä on nousussa edellisvuoden kyselystä.

Väkivalta ilmenee yleisimmin sylkemisenä, lyömisenä, potkimisena ja kiinnitarrautumisena, mutta aseellistakin uhkaa ilmenee niin puukkojen kuin astaloiden muodossa.

– Tavaroiden heittely on aika tyypillistäkin.

Ensihoitajia koulutetaan varautumiseen ja taktiseen ajatteluun, mutta väkivallan ennakointi on vaikeaa. Sitä saattaa tulla vastaan sellaisissakin tilanteissa, jotka vaikuttavat täysin vaarattomilta. Heikkinen on törmännyt urallaan esimerkiksi tilanteeseen, jossa kiireetön tehtävä vanhuksen luona alkoi niin, että oveen tuli puukkoja.

Ambulanssilla hätiin tulevat ensihoitajat kokevat väkivaltaa tai sen uhkaa niin kaduilla kuin kodeissa, niin potilailta kuin omaisilta ja jopa täysin sivullisiltakin. Työssä heijastuu yleinen pahoinvoinnin lisääntyminen yhteiskunnassa, mutta myös auttajien arvostuksen väheneminen ja "valkotakkisuojan" rapautuminen.

Heikkisen mukaan haastetta lisää se, että poliisi toimii entistä pienemmillä resursseilla.

– Paljon tulee epäselviä tehtäviä, joissa ensihoito lähtee selvittelemään tilannetta, kun ei ole muuta saatavilla. Aika pitkään on jouduttu odottelemaan virka-apua hankalissakin tilanteissa. Meillä on esimerkiksi potilaita linnoittautunut autoon.

Heikkinen odottaakin, että ensihoitajaan kohdistetusta väkivallasta tulisi samalla tavalla rangaistavaa kuin esimerkiksi poliisin kohdistetusta väkivallasta.

– Nythän siitä pääsee tosi vähällä. Meille saa tehdä melkein mitä vaan, mutta muille viranomaisille ei.

Asiakkaat kohdistavat ensihoitajiin myös seksuaalista häirintää, jota on havainnut 47 prosenttia kyselyn vastaajista. Edellisessä kyselyssä tiedusteltiin myös omakohtaisia kokemuksia, joita oli yli 79 prosentilla vastaajista.

Väkivalta ja seksuaalinen häirintä lisäävät muutenkin paineistetun työn raskautta.

– Meillä on hirveän kovat aivotyön vaatimukset. Työntekijöillä on tosi kova paine, kun he joutuvat tekemään kovia hoitopäätöksiä itsenäisesti ja miettimään montaa asiaa yhtä aikaa.

Heikkisen mukaan työntekijöitä valmennetaankin itsensä tunnistamiseen ja johtamiseen, mikä tukee työhyvinvointia ja jaksamista.

Syrjintähavainnoissa (31,6 %) on todennäköisesti kyse siitä, että vastaajat kokevat tehtävien jakamisen epätasapuoliseksi. Lisää dataa työn jakautumisesta ja kuormittavuudesta tulee tarjoamaan uusi kenttäjohtojärjestelmä.

Työn ikävistä puolista huolimatta kysely kertoo, että melkein 90 prosenttia vastaajista suosittelisi nykyistä työnantajaansa myös ystävilleen.