Vakuudettomalla mökkilainalla saat hankittua unelmiesi vapaa-ajan asunnon

Suomalaiset ovat aina olleet mökkikansaa. Mökkeilystä on tullut entistäkin suositumpaa nyt, kun ulkomaanmatkoille ei ole päässyt entiseen tapaan ja etätöiden tekeminen on yleistynyt. Monet haluavat hankkia itselleen paikan, jossa saa rentoutua tai tehdä töitä luonnon helmassa, omassa rauhassa.

Mistä rahoitus mökin hankintaa varten?

Oma vapaa-ajan asunto siintää monen haaveissa. Harvalla kuitenkaan on tilillä riittävästi rahaa sellaisen hankkimiseen, eikä omien säästöjen käyttäminen aina välttämättä ole järkevääkään. Mökkilaina voi olla hyvä tapa rahoittaa oman mökin hankkiminen. Lainat kannattaa aina kilpailuttaa ensin. Helpoiten tämä käy lainavertailupalvelun avulla.

Kun mökki on hankittu, myös sen avulla voi saada lisää tuloja. Voit vuokrata mökkiä tai mahdollista saunarakennusta matkailijoille tai lyhytaikaisesti illanviettoja varten. Vuokratuloilla voi kattaa esimerkiksi remonttikuluja tai lyhentää lainaa. Vuokramökeille on paljon kysyntää, koska moni ei halua omistaa omaa mökkiä tai siihen ei ole mahdollisuutta.

Vakuudeton laina mökin hankintaan

Suomalainen lainavertailupalvelu Nordic Bank kilpailuttaa lähes kolmekymmentä eri pankkia ja rahoituslaitosta, jotta saisit mahdollisimman edullisen lainan. Nordic Bankin kautta lainaa voi saada jopa 70 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia. Hakijalla tulee kuitenkin olla vakaat palkka- tai eläketulot sekä puhtaat luottotiedot.

Mökkilainan laina-aika on yleensä 5–15 vuotta ja lainasumma on yleensä 25 000–50 000 euroa. Voit valita laskuristamme sinulle mieluisen lainasumman ja -ajan. Lainaa kannattaa hakea heti sen verran, että summa kattaa myös mahdolliset remontit, joita mökkiin on tarpeen tehdä. Tai jos haluat rakentaa mökille vaikkapa grillipaikan tai laiturin, kannattaa hakea riittävän isoa lainaa, joka kattaa nämäkin hankinnat.

Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit rauhassa vertailla saamiasi tarjouksia ja valita itsellesi sopivan. Tavallisesti saat lainasumman tilillesi todella nopeasti lainasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Laina voi olla tililläsi jopa jo seuraavana arkipäivänä.

Mistä tunnistan edullisen lainan?

Edullisessa lainassa on matalat korot ja muut kulut. Laina-aika kannattaa sopia mahdollisimman lyhyeksi, mutta kuitenkin sellaiseksi että pystyt maksamaan kuukausierän ongelmitta joka kuukausi. Vaikka pitkällä laina-ajalla kuukausierä on mukavan pieni, tulee laina kokonaisuutena sinulle sitä kalliimmaksi mitä pitempi laina-aika on.

Jos sinulla on ennestään esimerkiksi useita luottokorttilaskuja ja osamaksusopimuksia, kannattaa ne yhdistää samaan lainaan mökkilainan kanssa. Tällä tavalla voit saada pienemmät kuukausittaiset lainanhoitokustannukset. Lyhennät vain yhtä lainaa usean sijaan, joten maksat myös vain yhden lainan korkoja ja muita kuluja. Rahaa jää enemmän säästöön tai muita menoja varten.