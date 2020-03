Valitaanko Yhdysvaltojen presidentiksi uninen Joe vai Donald-klovni? – Biden vahvisti asemaansa demokraattien kärkiehdokkaana

Joe Bidenilla on lähes puolen vuosisadan kokemus politiikasta. Hänet valittiin ensimmäistä kertaa senaattiin vuonna 1972, jolloin hän oli 29-vuotias. Sittemmin Biden on tullut tunnetuksi muun muassa Barack Obaman varapresidenttinä.

Biden on pyrkinyt demokraattien presidenttiehdokkaaksi kaksi kertaa aikaisemmin, mutta tällä kertaa hän on kenties lähempänä ehdokkuutta kuin koskaan aikaisemmin. Biden vei voiton viime viikon supertiistaina ja myös tällä viikolla kuuden osavaltion minisupertiistaina, mikä sementoi hänen asemansa demokraattien kärkiehdokkaana.

Biden lähti vaalikampanjaan pienemmällä rahoituksella kuin osa muista demokraattien kärkiehdokkaista. Hänellä oli etunaan tunnettuus, ja Bidenia pidettiin ennakkosuosikkina ennen kuin esivaalit käynnistyivät. Donald Trumpin virkarikostutkinta piti Bidenin nimeä jatkuvasti esillä.

Samoihin aikoihin, kun Trumpin virkarikossyytteitä puitiin oikeudessa, käynnistyivät esivaalit. Alkuun näytti siltä, että Biden oli menettänyt asemansa kärkiehdokkaana – kunnes hän onnistui tekemään paluun, jota yhdysvaltalaismedia luonnehti historialliseksi.

Bidenin voitoksi voi kääntyä se, että lyömällä lokaa vastustajansa niskaan Trump on saanut Bidenin näyttämään vaaralliselta ehdokkaalta.

Mustien äänestäjien suosiossa oleva Biden on kampanjassaan vedonnut vahvasti varapresidenttiaikoihinsa Obaman kaudella ja julistanut yhdistävänsä vahvasti jakautuneen maan.

Perhetragediat voivat tuoda Bidenin lähelle äänestäjiä. Hänen vaimonsa ja tyttärensä menehtyivät auto-onnettomuudessa vuonna 1972, ja vuonna 2015 hänen poikansa menehtyi aivokasvaimeen. Biden kertoo menestyksistään tv-mainoksessa, jossa markkinoi ehdotustaan siitä, miten terveydenhuolto tulisi järjestää.

Jos Biden , 77, yltää presidentiksi hänestä tulee vanhin henkilö, joka on valittu Yhdysvaltojen presidentiksi. Samoin käy, jos presidentiksi valitaan Donald Trump tai Vermontin senaattori Bernie Sanders .

Ikä onkin yksi Bideniin liitetty huolenaihe. Hänen henkinen terveydentilansa on jatkuvan spekulaation kohteena. Niin mediassa kuin Trumpin leirissä on esitetty väitteitä jopa mahdollisesta dementiasta, josta ei kuitenkaan ole tarjottu todisteita.

– Unelias Joe ei tiedä, missä hän on tai mitä hän tekee. Rehellisesti, en usko, että hän edes tietää, mitä virkaa hän hakee, Trump kirjoitti tviitissään maaliskuun alussa.

Bidenin tilannetta ei ole parantanut se, että hän on ajoittain esiintynyt vaaliväittelyissä sekavana, eikä ole onnistunut vakuuttamaan toimittajien kysyessä hänen poikansa tekemisistä Ukrainassa.

Donald Trump

Samoihin aikoihin, kun Biden nousi ensi kertaa senaattiin, Donald Trump loi uraa kiinteistöpohattana. Vuonna 1973 isänsä perustaman, Trump-nimeä kantavan kiinteistöyhtiön johdossa istui 27-vuotias Donald Trump. Samana vuonna Isä ja poika päätyivät The New York Times Samoihin aikoihin, kun Biden nousi ensi kertaa senaattiin, Donald Trump loi uraa kiinteistöpohattana. Vuonna 1973 isänsä perustaman, Trump-nimeä kantavan kiinteistöyhtiön johdossa istui 27-vuotias Donald Trump. Samana vuonna Isä ja poika päätyivät The New York Times -lehden etusivulle, koska yhtiön syytettiin syrjivän mustia ihmisiä asunnon vuokrauksessa. -lehden etusivulle, koska yhtiön syytettiin syrjivän mustia ihmisiä asunnon vuokrauksessa.

Vuosi sen jälkeen, kun Biden oli pyrkinyt ensimmäistä kertaa presidentiksi 1988, Trump nähtiin cameoroolissa elokuvassa Haamut eivät kykene . Sittemmin Trump etsi työntekijää yhtiöönsä tv-ohjelma Diilissä . Hänet on vuosien aikana nähty lukuisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa.

Trump, 73, nousi Yhdysvaltojen presidentiksi politiikasta kokemattomana. Kautta ovat värittäneet monet kohut, joista viimeisimpänä demokraattien viime syksynä aloittama virkarikostutkinta. Sen seurauksena Trump joutui virkasyytteeseen, mutta senaatti vapautti hänet syytteistä helmikuussa.

Trump on presidenttikautensa aikana hyökännyt useita kertoja Obaman politiikkaa vastaan etenkin terveydenhuoltoon ja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Rajamuuri on noussut Trumpin maahanmuuttopolitiikan konkreettiseksi symboliksi.

The Washington Post -lehden faktantarkistuksen mukaan Trump esitti yhteensä 16 241 valheellista tai harhaanjohtavaa väitettä kolmen ensimmäisen presidenttivuotensa aikana.

Presidenttinä Trump on jakanut yhdysvaltalaisten mielipiteet vahvasti sekä puolesta että vastaan.

Trumpin tyyliin kuuluu kärkäs, henkilökohtaisuuksiin menevä sanailu, mikä näkyy myös presidentinvaalivuonna. Samalla poliittiset teesit jäävät taka-alalle. Biden kertoi viime keväänä, että myös hänellä on hihassaan useita lempinimiä Trumpille: "Voidaan aloittaa klovnista", hän jatkoi.

Maaliskuussa Biden tarttui Yhdysvaltojen koronavirustilanteeseen.

– Hän on kaveri, joka ei tiedä, mitä tekee, Biden sanoi Fox Newsille maaliskuussa.

– Hän ei tiedä, kuinka johtaa maata ... Minun nähdäkseni hän ei ole käytännössä tehnyt mitään hyvin.