Valko-Venäjä huolestuttaa presidenttiä, jos siitä syntyy geopoliittinen riita – Niinistö avasi myös puheluitaan Putinin ja Merkelin kanssa

Koronaviruksen lisäksi presidentti Sauli Niinistö otti kantaa ajankohtaiseen Valko-Venäjän tilanteeseen puheessaan suurlähettiläskokouksessa tiistaina.

Lehdistötilaisuudessa hän piti tärkeänä, että valkovenäläiset saavat ratkaistua tilanteensa sisäisesti ja rauhanomaisesti.

– Nyt on kaksi tietä. Ensimmäinen on hyvä tie. Venäjältä on kuulunut samansuuntaista viestiä kuin Euroopasta, että löytyisi rauhanomainen ratkaisu kansallisen vuoropuhelun avulla, Niinistö kertoi.

– Toinen tie on paljon pahempi. Yhtäkkiä rakentuu toisenlainen geopoliittinen riita, Venäjä vastaan länsi. Se on vaarallinen asetelma. Siitä on Lukashenkon puheissa vahvenevia merkkejä.

Niinistö kertoi aiemmin puheessaan, että mielenosoittajien toiminta on Valko-Venäjällä ollut vaikuttavaa.

– He eivät ole antaneet mitään aihetta aggressioon. Tästäkin syystä väkivallan, pidätysten ja uhkaamisen käyttäminen heitä kohtaan on käsittämätöntä.

Näin presidentti neuvotteli Navalnyista

Presidentti Niinistö avasi tiedotustilaisuudessa, kuinka hän perjantaina keskusteli Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin siirrosta Venäjältä Saksaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel oli puhelimessa toivonut, että Niinistö keskustelee Navalnyin siirrosta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

– Putinin puhelu oli sovittu päiviä sitten, eikä muodostunutta tilannetta voinut edes ennakoida, Niinistö sanoi.

Putin oli puhelussa sanonut, ettei Navalnyin siirrolle ollut muuta kuin lääketieteellistä estettä. Niinistön käsitys on se, että saksalaislääkärit olivat jo Venäjällä päässeet tapaamaan Navalnyita ennen puhelua.

Siirtolupa tuli kuitenkin vasta Niinistön ja Putinin puhelun jälkeen, mutta Niinistö ei ole varma, johtuiko se puhelusta vai saksalaislääkärien lääketieteellisestä arviosta.

Niinistön mukaan hän ja Putin pystyvät puhumaan asioista vapaasti.

– Se on hyvin suoraviivaista keskustelua. En minä eikä hänkään vältä suoraviivaisia kannanottoja.

Presidentti ei vielä ottanut kantaa, onko Navalnyi myrkytetty ja mitkä ovat toimenpiteet.

– Olisi hyvä saada sairaalan lopullinen käsitys. Yleiseltä kannalta on järkyttävä asia, jos joku myrkytetään.

Niinistö pitää esillä Lissabonin sopimusta

Presidentti Sauli Niinistö on EU-johtajia tavatessaan pitänyt esillä Lissabonin sopimuksen avunantolauseketta, joka velvoittaisi sotilaalliseen apuun hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata kohtaan. Hän pitää lauseketta jopa Naton vastaavaa selkeämpänä.

– Olen tahallani ottanut sen esille, mutta ei siitä edelleenkään kovin moni keskustele.

Niinistön mukaan Suomelta on kysytty, auttaisimmeko Viroa, jos se joutuu hyökkäyksen kohteeksi, ja on vastattu kyllä.

– Kyllä meidän täytyy ensin tietää, ovatko muut samalla kannalla.

Niinistön mukaan Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän suurvaltapolitiikassa EU:n vahvuus mitataan voimassa. Potentiaalia olisi, sillä EU:lla on vahva talous.

– On 27 armeijaa, yhteenlaskettuna valtava massa, mutta erikseen se ei herätä kunnioitusta voimaan.

Koronatilanne ja ilmasto vaativat yhteistyötä

Niinistö näkee maailmaa koettelevissa koronakriisissä ja ilmastonmuutoksessa tien kansainväliseen yhteistyöhön.

Suomalaisten suhtautuminen koronavirukseen vakavuudella ilahduttaa presidenttiä.

Hänen mielestään sekä varovainen käytös viruksen leviämisen välttämiseksi että talouden elpyminen on yhdistettävissä syksyn aikana.

– Eikä tuo naamion käyttäminen teitä tunnu estävän töitänne tekemästä, Niinistö totesi lehdistötilaisuuden toimittajille.