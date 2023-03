Kotimaa

Valmiiksi Suomen kysytyin, ja nyt vielä parempi – Näillä eväillä perusvarma Toyota Corolla jatkaa maailman suosituimpana henkilöautona

Julkaistu: 18.3.2023 klo 6:31

Toyotan kokemus hybrideistä on niin vahva, että pelkät bensiinimoottorit on tiputettu pois valikoimista. Suomalaisten Corolla-suosikit ovat farmarikori ja 1,8-litrainen hybridivoimalinja, joka on kehittynyt eniten.