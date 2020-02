Valopylväitä, liikennemerkkejä ja puita nurin, liikenne seis – jättimäinen kuorma matkaa viiden yön aikana Terrafameen

Kolme ajoneuvoyhdistelmää sekä kahdeksan varoitusautoa. Leveys noin 9,8 metriä ja korkeus 6,6 metriä.

Siinä muutama luku Terrafameen ensi viikolla päätyvästä erikoiskuljetuksesta.

Raskaisiin kuljetuksiin erikoistunut porilainen Vuorsola Oy kuljettaa akkukemikaalien tuotannossa käytettävän kiteyttimen Terrafamen metallitehtaalle Sotkamoon.

Kiteytin on säiliö-, prosessilaite- ja paineastiatoimittaja Nakkila Works Oy:n valmistama. Kuljetus lähtee Nakkilasta kohti Sotkamoa tänään lauantaina kello 19.

Kokonsa vuoksi kuljetus edellyttää muun muassa liikennemerkkien ja -opasteiden poistoa, puiden kaatoa ja valaisinpylväiden poistoa.

Koska erikoiskuljetus vaatii ajoittain myös liikenteen pysäyttämistä, se liikkuu vain öisin. 800 kilometrin matkaan on varattu aikaa viisi yötä. Ensimmäisen yön jälkeen levähdyspaikka on Vaasan tienoilla, seuraava on Alajärven Hoiskossa, sitten Vitasaaressa ja viimeinen Iisalmessa.

– Tarkoitus on keskiviikkoiltana sitten startata Iisalmesta kohti Terrafamea, reitti kulkee Rautavaaran kautta, projektipäällikkö Elina Hassinen Vuorsola Oy:stä kertoo. Hän haluaa muistuttaa reitin varrella liikkuvia, että liikenne voi välillä seisoa, joten odotuksiin on syytä varautua.

– Ja jos joku haluaa nimenomaan tulla katsomaan kuljetusta, niin parasta on asettua jonnekin muualle kuin tielle. Me ikävä kyllä tarvitsemme koko sen tilan.

Hassinen on juuri käynyt tutustumassa reittiin ja toteaa, että sääolot ovat hieman haastavat reitin loppupäässä.

– Teillä on lunta siellä vielä melkoisesti, kun taas meillä Porissa ei ole lunta lainkaan. Mutta jos on liukasta, sitten hiekoitetaan. Tällaisen lastin kanssa ei oteta mitään riskejä.

Kiteyttimen matka on Hassisen mukaan yksi viime vuosikymmenten haastavimmista kuljetuksista Suomessa.

Vuorsola Oy tulee tämän kuljetuksen lisäksi toimittamaan myös useita muitakin suuria ja raskaita kuljetuksia Terrafamen kaivokselle ja metallitehtaalle kevään 2020 aikana. Seuraava on edessä jo maaliskuun lopulla viikolla 13.