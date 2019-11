Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala epävirallisesta työryhmästä – "Jos siitä löytyy ratkaisu tähän visaiseen pulmaan, aina parempi"

Valtakunnansovittelija Piekkala on valmis jatkamaan sovittelua nopeasti lajittelijakiistan ratkettua.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala uskoo, että neuvottelut postialan työehtosopimuksesta jatkuvat nopeasti sen jälkeen, kun kiista pakettilajittelijoista on ratkaistu. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi torstaina, että lajittelijakiistaa ryhtyy ratkomaan neljän hengen epävirallinen selvitysryhmä. Lakot ja tukilakot jatkuvat ja laajenevat suunnitellusti, kunnes sopu löytyy.

Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) ja työnantajaa edustavan Paltan neuvottelut postialan työehtosopimuksesta katkesivat aiemmin tuloksettomina. Kiistassa on kyse siitä, että PAU vastustaa 700 pakettilajittelijan siirtämistä Medialiiton ja Teollisuusliiton sopimukseen osana lajittelijoiden siirtoa Postista tytäryhtiö Posti Palveluihin.

"Ei tarkoituksenmukaista jankuttaa"

Kun kiista siirrosta ja sovellettavasta työehtosopimuksesta on ratkaistu, neuvotteluja pääasiasta eli PAU:n ja Paltan työehtosopimuksesta voidaan Piekkalan mukaan jatkaa nopeasti.

– Sovittelu keskeytyi, kun totesimme, ettei ole tarkoituksenmukaista jankuttaa 700 pakettilajittelijan tilanteesta, koska osapuolten on ratkaistava se keskenään. Sovittelut eivät kuitenkaan ole katkenneet, ja PAU:n puolelta on mahdollisuus liikkua, kun lajittelijoiden tilanne on ratkaistu, Piekkala toteaa Lännen Medialle.

Piekkala on valmis jatkamaan sovittelua postialan työehdoista jo viikonlopun aikana, jos lajittelijoiden asema selviää sitä ennen. Piekkala ei koe, että nopeasti koottu epävirallinen työryhmä astuisi valtakunnansovittelijan tontille.

– Se ei ole sovitteluelin, joka päättäisi asioista tai tekisi sovintoesityksiä. Jos siitä kuitenkin löytyy ratkaisu tähän visaiseen pulmaan (pakettilajittelijoiden asema), aina parempi.