Valtaosa 68 Prismasta auki lakon aikana

Palvelualojen ammattiliitto Pam on kertonut suunnitelluista kaupan alan lakoista vauhdittaakseen sopimusneuvotteluja.

Liipaisimella ovat pian S-ryhmän Prismat. Liiton ilmoituksen mukaan Prisma-myymälät ovat menossa kiinni kahdeksi päiväksi 20. helmikuuta alkaen, jos sopua ei ole syntynyt.

Jo sitä ennen lakkoon on menossa muun muassa S-ryhmään kuuluvan Inex Partnersin Sipoon käyttötavara- ja päivittäistavaralogistiikkakeskus.

S-ryhmän mukaan ilmoitus ei tarkoita sitä, että kaikki myymälät olisivat suljettuina.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo, että lista auki olevista Prismoista tarkentuu myöhemmin.

Suomessa on 68 Prismaa. S-ryhmästä vahvistetaan, että niistä valtaosa pyritään pitämään auki.

Kauppaa voidaan pyörittää erilaisin järjestelyin, esimerkiksi esimiesvoimin. Lisäksi alalla käytetään monenlaista työvoimaa. Alan luonteesta johtuen Pam on kertonut julkisuuteen, ettei se oletakaan, että kaikki lakon piirissä olevat toimipisteet olisivat täysin kiinni.

– Toivomme tietysti, että osapuolet pääsisivät nopeasti sovintoratkaisuun.

Iso vaikutus

Heikkilä kertoo, miksi S-ryhmät yksiköt valikoituivat ensimmäisiksi.

– Pamin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on todennut, että S-ryhmä valikoitu kärkeen sen takia, että suunnitellulle lakolle saataisiin mahdollisimman paljon vaikutusta aikaan. Kyse ei missään nimessä ole siitä, että olisimme heidän silmissään jotenkin huono työnantaja.

Kysymys on myös siitä, että S-ryhmällä on merkittävä rooli työnantajana. Se on suurin yksityinen työllistäjä Suomessa. Työntekijöitä on Suomen yksiköissä 37 800.

Kakkosena tulee K-ryhmä ja sen jälkeen Posti.

Viime viikolla Pam ilmoitti lakonuhan ulottuvan myös K-Citymarket -myymälöihin ja Keskon varastoihin. K-Citymarketteja koskeva lakko alkaisi torstaina 27. helmikuuta ja kestäisi kaksi päivää.

Ilmasto edellä

S-ryhmä on asettanut uudet ilmastotavoitteet. Niistä päätettiin viime viikolla.

Heikkilän mukaan tavoite on, että ryhmä pienentää ilmastopäästöjään 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

– Aiempi vähennystavoite vastaavalle ajalle oli 60 prosenttia. Uusien tavoitteiden myötä haluamme olla ensimmäisenä suomalaisena yritysryhmänä hiilinegatiivinen jo vuonna 2025.

Ilmastomuutos on otettu ryhmässä tosissaan jo vuosia sitten.

– Sata prosenttia käyttämästämme sähköstä on päästötöntä ja vähintään 60 prosenttia tästä on omaa uusiutuvaa energiaa.

Tuulivoiman käytön lisäksi ryhmä vannoo aurinkopaneeleiden voimaan. Paneeleja on markettien ja ABC-liikkeiden katoilla jo yli 50 000 ja tänä vuonna määrä kasvaa 70 000:een.

Ale toimii

Ryhmän ylpeydenaihe on hävikin pienentäminen.

Heikkilän mukaan tässä on onnistuttu hyvin, kun iltayhdeksän aikaan on alettu myydä 60 prosentin alennuksella sellaisia tuotteita, joissa päiväykset ovat lähellä.

– Myimme viime vuonna tällaisia tuotteita 70 miljoonaa kappaletta.

Tulos vahvistui

S-ryhmän viime vuoden operatiivinen tulos oli 409 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastaava luku oli 3 55 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän operatiivinen tulos nousi 71 miljoonaan euroon edellisvuoden 59 miljoonasta.

S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavarakaupassa on 46,4 prosenttia. Uudet luvut saadaan ensi kuussa.

Vaatekauppa vetää

Erityisesti ryhmässä iloitaan siitä, että se on saanut Prismojen ja Sokosten pukeutumisen ja kodin tuotteiden tarjonnan kannattavaksi.

Nämä yksiköt olivat pitkään ryhmän murheenkryyneinä, mutta nyt suunta on muuttunut.

– Kokonaisuus on noussut vuosien varrella tappiolta voitolliseksi, mikä on ilahduttavaa, kun ajatellaan kireää kilpailua kansainvälisessä verkkokaupassa.

Heikkilän mukaan temppu onnistui, kun molemmissa ryhmissä käytiin tarkalla kammalla läpi kohderyhmät ja panostettiin uusiin kuluttajaryhmiin.

– Olemme saaneet Prismoihin lisää nuoria asiakkaita. Sokokset ovat suunnattu palvelemaan pääsääntöisesti yli 30-vuotiaita. Heitä varten olemme tuoneet runsaasti lisää merkkejä.

Hiljainen verkko

Verkkokaupan osuus on koko Suomen päivittäistavarakaupasta edelleen vain 0,7 prosenttia. Tästä potista S-ryhmän osuus on puolet.