Valtuustosta viisaita: Ajatuksia turvallisuudesta

Tunne turvallisuudesta ja pärjäämisestä muodostuu monesta osatekijästä. Venäjän hyökkäystoimet Ukrainaan ovat saaneet aikaan mittavaa turvattomuutta ja pelkoa sekä ruoan, energian ja polttoaineiden hintojen jyrkkää nousua.

Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä oli oikea ratkaisu tilanteessa, jossa luottamus Venäjään on hävinnyt todennäköisesti pitkäksi aikaa. Sotilaallisesti liittoutuneenakin Suomen on pyrittävä ylläpitämään niin toimivia suhteita Venäjään kuin mahdollista. Historian suurissa käännekohdissa on tarvittu päättäväisyyttä ja rohkeutta toimissa, mutta myös nöyryyttä tuntemattoman edessä. On tiedetty, että tehokaskin inhimillinen varustautuminen on rajallista.

Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Selonteon mukaan nykyiset toimet eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen, joten tarvittaisiin lisätoimia.

Tavoitteet ovat aina tavoitteita. Tässä radikaalisti muuttuneessa tilanteessa Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa pitää tarkastella uudesta näkökulmasta.

Nyt kun venäläinen tuontienergia on pois energiapaletistamme, on tehtävä nopeita järkeviä ratkaisuja omavaraisuuteen pääsemiseksi. Turve-energia pitää nostaa takaisin yhdeksi energiamuodoksi, tämän lisäksi metsistämme löytyy energiakäyttöön puuta.

Auringon ja maalämmön, sekä tuulivoiman käyttöä pitää lisätä. On tärkeää luoda riittävät kannustimet, jolla suomalaisten asunnot saadaan energiaomavaraisiksi. Tarvittava teknologia ja osaaminen on jo olemassa.

Meidän pitää pyrkiä omavaraisuuteen ja sitä kautta huoltovarmuuteen kaikessa toiminnassamme. Tähän liittyen meidän suomalaisten, kajaanilaisten ja kainuulaisten pitää saada ruokamme läheltä puhtaasti tuotettuna. Tässä vaikeassa tilanteessa meidän velvollisuutemme päättäjinä on luoda maaseudulle sellaiset mahdollisuudet yrittämiseen, jotta se on kannattavaa ja sitä kautta kannustavaa.

Kovin on helppoa hallituksen tai Brysselistä käsin kasata taakkoja toisten, kuten esimerkiksi viljelijöiden kannettavaksi.

Suomi on hieno maa ja täällä tehdyt toimenpiteet viimeisten vuosikymmenten aikana hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat merkittävät. Nyt ei ole aihetta paniikkiin vaan tehdään oikeita päätöksiä, jotta me täällä Kainuussa myös jatkossa pärjätään paremmin omavaraisesti.

Osa meistä on parasta aikaa lomalla lataamassa akkuja, jotta jaksaa jälleen syksyllä ja talvella palvella yhteiskuntaa eri tehtävissä. Niin on myös lapsemme ja lastenlapsemme. Heidän "työnsä" eli koulut alkavat jälleen noin kuukauden kuluttua. Varmistetaan heille kaikella mahdollisella tavalla turvallinen arki koulussa, harrastuksissa ja vapaa-ajalla.

"Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo".

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.

