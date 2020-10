Valtuustosta viisaita: Asiakaslähtöistä kaavoitusta ja tonttipolitiikkaa

Kajaaniin kaivataan osaajia, ammattilaisia, nuoria perheitä, paluumuuttajia. Siis työvoimapulaan uusia "sorvinpyörittäjiä" ja lapsia sekä nuoria kuluttamaan housujen takamuksia koulun penkille.

Nuorten kohdalla on meillä Kajaanissa hyvä ympäristö opiskeluun, on terveet koulurakennukset, hyvät liikuntapaikat, harrastusmahdollisuudet lähes kaikkiin lajeihin, aktiivisia seuroja ja niiden pyörittäjiä.

Aikuisten näkökulmasta katsottuna on työtä ja toimeentuloa tarjolla, mahdollisuus ruutukaava-asumiseen, vaivattomaan asumiseen päällekkäis- tai vierekkäisasunnoissa. Jos naapurit haluaa huutoetäisyyttä kauemmas, voi torppansa väljemmin maaseudun rauhaan pystyttää. On harrastusmahdollisuuksia hengen- ja kehonkulttuurien saralla teatterissa, elokuvissa, konserteissa, museoissa, liikuntahallilla, kuntosaleilla, Kaukavedessä, luontopoluilla, hiihtoladuilla, on mahdollisuus täyttää vapaa-aikaansa mieluisten harrastusten parissa. On puhdasta luontoa liikkumiseen, jälkikasvulle terve ja turvallinen elinympäristö.

Meillä on siis hyvät vetovoimatekijät saada imettyä uusia kuntalaisia ja pitovoimaa pitämään tällä asuvat paikoillaan. Tarkastelen tätä asiaa asumisen näkökulmasta. Etelä-Suomen tunkkaisissa asutuskeskittymissä asuvat ovat alkaneet huomata väljemmän asumisen mahdollisuuden joko maaseutukaupungeissa tai jopa maaseudun rauhassa. Monella tänne muuttoa suunnittelevalla on sen työn lisäksi iso merkitys puhtaalla, turvallisella ja väljemmällä elinympäristöllä. Meillä on tilaa rakentaa ja asua, on tontteja tarjolla kaava-aluilla, on metsää ja rantoja rakentaa.

Mutta missä mättää? Mikä on arkitodellisuutta? Tätä olen joutunut pohtimaan, kun tämän vuoden aikana muutamia perheitä on päätynyt pystyttämään kotinsa veroparatiisi Sotkamoon tai emäpitäjäämme Paltamoon. Hyvä meidän kainuulaisten kannalta, mutta ei niin hyvä meille kajaanilaisille. Mielellään olisimme ottaneet uusia veronmaksajia huolehtimaan omalta osaltaan julkisten palvelujen maksajana. Kun heidän kanssaan olen keskustellut miksi ei Kajaaniin, niin poikkeuksetta perustelut ovat olleet tänne rakentamisen vaikeudessa. Ei varsinaisen rakentamistyön, vaan mitä ja minne saa rakentaa. Vaikka vaivatonta arkea täällä kehutaan olevan, ei se näytä kulminoituvan rakentamiseen eikä varsinkaan kaavoitukseen. Nämä asiat ovat kuulemma hoituneet naapurikunnissamme sutjakkaasti, siitä heille hatunnosto. Vaikuttaa sille, että meillä viranhaltijat näkevät uudet asukkaat kustannuksina eivätkä näe heitä verotulojen tuojina julkisten palvelijoiden palkanmaksuun.

Mitä otsikon asiakaslähtöisyydellä tarkoitan? Sitä, että asiakkaat lähtevät. Veto- ja pitovoimatekijöistä on tullut työntötekijöitä.

Seuraavalla valtuustokaudella kaavoitus ja maankäyttöpoliittinen ohjelma on otettava työn alle heti kauden alussa. Toivon myös, että valmisteluun osallistuvat valtuutetut osallistuvat työryhmän työhön aikaisempaa aktiivisemmin ja kantavat poliittisen ohjauksen vastuun kuntalaisten valitsemina valtuutettuina.