Valtuustosta viisaita: ''Astu rohkeasti esiin ja lähde ehdokkaaksi'' – Ella Kiljunen jättää kuntapolitiikan uusille tulijoille

Kuntavaalit ovat seitsemän kuukauden päästä ja puolueiden ehdokashaku on käynnissä. Yksittäinen ihminen miettii, lähdenkö ehdolle, vai seuraanko sivusta. Minun neuvoni on, että älä jää sivustaseuraajaksi, vaan astu rohkeasti esiin ja lähde ehdokkaaksi. Ehdokkaaksi lähtemisestä kannattaisi kiinnostua jo senkin vuoksi, että valtuustossa päätetään Sinulle tärkeistä arkipäivän asioista. Kannattaa lähteä katsomaan, mihin maksamiasi veroja käytetään ja olla osaltasi vaikuttamassa asioihin.

Itsellä oli sama tilanne kauan aikaa sitten, mietin useita vuosia ehdokkaaksi lähtemistä ja useita pyyntöjä tarvittiin. Ajatus mukaan lähtemisestä tuntui vieraalta, tuntui, ettei aika riitä. Lopulta päätin lähteä yrittämään. Yritys johti kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi ja maakuntavaltuuston varajäseneksi. Ympäristöteknisen lautakunnan jäseneksi tulin valituksi puolueosaston sisäisessä paikkajaossa.

Uutena valtuutettuna sain perehdytystä päätöksenteon koukeroihin muun muassa kaupungin virkamiehiltä, puoluetovereilta, lukemalla esityslistoja, hakemalla tietoa netistä ja juttelemalla kaupungin asukkaiden kanssa. Uutta tietoa tuli paljon ja sitä piti sulatella ja miettiä omaa kantaa asioihin yksinään ja yhdessä toisten kanssa. Paikallispolitiikka tuli myös mukaan kuvioihin, samoin piiritason politiikka, kävinpä kurkkaamassa valtakunnan politiikkaan, sekin matka opetti paljon, vaikka päämäärä jäi saavuttamatta.

Kaksitoista vuotta tulee täyteen ja nyt olen jättämässä kuntapolitiikan uusille tulijoille. Kahdentoista vuoden aikana on tapahtunut paljon, on muun muassa rakennettu uusi uimahalli, monitoimikoulu, harjoitusjäähalli, isoja kouluremontteja tehty. Investointikohteisiin olen päässyt osaltani vaikuttamaan ympäristöteknisessä lautakunnassa ja koulutusliikelaitoksen johtokuntatyöskentely on avartanut näköaloja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Koulujen lakkauttamiset olivat raskaita päätöksiä, mutta niitäkin joutuu joskus tekemään. Erittäin tärkeää on vaihtoehtojen selvittäminen tarkkaan ja asukkaiden kuuleminen ennen lopullista päätöksentekoa ja yhteisen näkemyksen etsiminen puolueiden välillä. Tuo valtuuston talousarviokokous taisi olla pitkäkestoisin mihin olen osallistunut, aamukahdeksasta aamuyön tunneille. Reilu 16 tuntia taidettiin istua ja äänestettiin lukemattomia kertoja.

Tulevalla valtuustokaudella sote-uudistuksen valmistelu työllistää ja tuo muutoksia kuntatalouteen. Tarvitaan kuntarajat ylittävää yhteistyötä lisääntyvässä määrin. Soten rahoitus tulee valtiolta ja samalla kunnan muihin palveluihin käytettävät veroeurot vähenevät.

Rivivaltuutettu tekee paljon hiljaista työtä perehtymällä käsiteltäviin asioihin. Varsinaiseen kokoukseen tulevat asiat ovat etukäteen työstetty virkamiestyönä, lautakunnissa ja hallituksessa.

Ihmiset tekevät politiikkaa ihmisille, lähde omana itsenäsi. Sinä opit, Sinä olet sopiva ja Sinua tarvitaan.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.