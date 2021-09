Valtuustosta viisaita: Etuoikeutettuna valtuutettuna

Helsingin Sanomat julkaisi taannoin artikkelin (Hs 29.4.2021), joka käsitteli etuoikeuskehää. Kehä on jakautunut sektoreihin, ja mitä lähemmäksi kullakin sektorilla pääset keskustaa, sitä etuoikeutetumpi olet - ja sitä enemmän sinulla on valtaa.

Minulle sektoribingossa napsahtelee osumia roppakaupalla. Olen valkoinen Suomen kansalainen, suomi on äidinkieleni ja olen korkeasti koulutettu. Olen elänyt lapsuuteni ja elän nyt ydinperheessä. Elän heterosuhteessa. Olen toimintakykyinen ja minulla on hyvä palautumiskyky. Nämä kaikki tekevät minusta etuoikeutetun.

Etuoikeuskehässä on kolme sisäkkäistä rinkiä. Toiset saavat hajaosumia sieltä täältä, jotkut sijoittuvat keskikehälle, toiset löytävät itsensä ulkoringiltä, aivan niin kuin yhteiskunnassa.

Etuoikeuksieni luettelo jatkuu. Minulla on koti. Kodissani on juokseva vesi ja lämmintä. Minulla on joka päivä ruokaa syödä vatsani täyteen. Minulla on puoliso, jonka kanssa jakaa arkea ja ajatuksia. Olen saanut lapsia. Minulla on sänky, jonne voin nukahtaa ja tiedän olevani turvassa. Saan tehdä motivoivia töitä, joissa pääsen toteuttamaan itseäni.

Tiedän, että kaikilla yhteiskunnan jäsenillä asiat ei ole näin.

Yksi joutuu taistelemaan päivittäin ennakkoluuloja vastaan. Toinen haluaisi kyllä elättää itsensä ja perheensä, mutta silti sopivien työpaikkojen ovet eivät avaudu. Joku nipistää omalta ruokalautaseltaan loputkin ruoat lapsilleen, vaikka nälkä kalvaa omiakin sisuskaluja. Toinen tuntee yksinäisyyttä, mutta ei pääse omin voimin ulos. Yksi joutuu aina olemaan reunamilla, koska kantaa leimaa, jota muut kavahtavat.

Meidän luottamushenkilöiden on pidettävä huolta, että yhteiskunta on turvallinen ja yhdenvertainen kaikille. Meidän on katsottava itsemme ulkopuolelle. On tiedostettava rakenteellinen syrjintä ja ennakkoluulomme. On työskenneltävä aidosti yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kaupungin puolesta.

Kajaani on monimuotoinen ja monikulttuurinen kaupunki. Täällä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, ihmisiä eri kulttuureista ja maista, erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Monen näköisiä ja kokoisia ihmisiä. Meidän tulee pitää huolta, että Kajaani on oikeasti turvallinen meille kaikille.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen.

Karoliina Kuvaja (vihr.)