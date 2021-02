Valtuustosta viisaita: Harrastus kantaa

Yhteiskunnan kannalta paras ja edullisin menestymisen polku ja keino ehkäistä lasten sekä nuorten syrjäytymistä on kannustaa lasta löytämään itseään kiinnostava harrastus. Kiinnostavan harrastuksen tuomat taidot ja kaverisuhteet kasvattavat lapsen sosiaalisia kykyjä, itsensä kehittämisen malleja, omien vahvuuksien löytämistä sekä kaverisuhteiden luomista. Nämä edistävät lapsen uskoa omiin kykyihin ja tavoitteisiin. Tämä kaikki antaa lapselle ja nuorelle unelmia ja toivoa omasta tulevaisuudestaan.

Tämän olen oppinut toimiessani kuusi viimeistä vuotta Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtajana, jossa asetin haastavaksi tavoitteekseni saada järjestön talous ja toiminta sekä tunnettuus ja sitä kautta jäsenmäärä takaisin vakaaseen kasvuun. Tätä tehdessäni olen todennut erityisesti itse toiminnan vaikuttavuuden lapsiin ja nuoriin olevan sellaista, jota nykyinen aika kaipaa yhä enemmän

Näyttää siltä, että järjestön alkuperäisten - 4H:n synnyinseudulla USA:n Keskilännessä 1900-luvun alussa - asetettujen vahvojen arvojen "head, hands, heart and health / pää, kädet, sydän ja terveys" pohjalta ponnistava toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi toimii meilläkin hyvin. Harrastava lapsi ja nuori ei ole yksinäinen eikä myöskään syrjäydy. Uskon tähän vahvasti.

Ehdotankin, että teemme kaikkemme lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi, ja että Kajaanissa otetaan ennen hankkeen päättymistä käyttöön harrastustakuu.

Tuli mieleen myös omakohtainen kokemus, jossa alakoulussa ollessani liityin koulun sähkökerhoon. Siellä - käämiessäni sähkömoottoria - heräsi kiinnostukseni rakentaa vahvistimia, kaiuttimia, radiovastaanottimia yms. Komponentit eivät olleet ilmaisia, joten hankin innokkaasti rahoitusta käpyjä, puolukoita sekä jäkälää keräämällä. Se toimi myöhemmin kannustimena myös opiskeluun ja yrittämiseen.

Meillä Kajaanissa alle 18-vuotiaiden ohjatut salivuorot ovat olleet jo pitkään ilmaisia. Kajaani toteuttaa vuoden alusta myös ns. Suomen mallia, jossa tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tarjota heille koulupäivän yhteydessä mahdollisuus aidosti mieluisaan harrastukseen. Tätä on jatkettava ja lisättävä kaupungin rahoitusta myös sellaiseen liikuntaharrastukseen, jossa toimijat maksavat toimitilavuokria yksityisille vuokranantajille. Liikunnan ulkopuolelle kuten tiede-, teknologia- ja taideharrastuksiin on luotava myös aitoja mahdollisuuksia.

Suomen mallin juurruttaminen pysyväksi on nyt tärkeää Kajaanissa. Tavoitteena tulee olla kaupungin harrastustoimintaa ja koulujen arkea hyvin tuntevien liikuntakoordinaattorien tehtäväkentän laajentaminen kaikkeen harrastustoimintaan. Jokaisella lapsellamme tulee Suomen mallin -hankkeen jälkeenkin olla mahdollisuus ainakin yhteen omaan ja kiinnostavaan harrastukseen. Ehdotankin, että teemme kaikkemme lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi, ja että Kajaanissa otetaan ennen hankkeen päättymistä käyttöön harrastustakuu.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.