Valtuustosta viisaita: Havaintoja kuluneelta kesältä

Loppukevättä ja alkukesää hallitsi epäilys sote-hallituksen ja -johtajan luottamuksesta. Epäily oli vakavasti herännyt jo viime vuoden lopulla.

Taustalla oli tietenkin soten suuret alijäämät vuosilta 2018 ja 2019, osin lievempinä jo aikaisemmilta vuosilta. Toki lähivuosina oli ollut myös ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Summat olivat suuruudeltaan jo kuntien taloutta vakavasti heiluttavia ja siksi epäily leväperäisyydestä syntyi tietenkin sote-johtajaa ja -hallitusta kohtaan. Sote-valtuusto kokoontui asiaa käsittelemään kaikkiaan kahdesti: ensimmäisellä kerralla 2/3 enemmistö erottamisten puolesta jäi epäselväksi ja toisella kerralla todettiin konsultointien jälkeen, ettei sitä saatu. Sotehallitus ja -johtaja jatkavat siten tehtävissään edelleen. Päätöksellä on varmasti harmittelijoita, mutta myös iloisempia tunteita.

Ikävä kyllä, koronaepidemian toinen vaihe nostaa päätään ainakin Euroopassa ja myös Suomessa. Kouluissa ja työpaikoilla on palattu normaaliin arkeen. Maskin käyttöä suositellaan ja entiset turvavälit, käsi-hygienia jne. ovat taas tosiasioita, jos vaikka pääsivät unohtumaan. Onneksi digiloikka kouluissa ja työpaikoilla tehtiin jo ja uusi käyttöönotto sujunee ongelmitta ja helpottanee mahdollista toista aaltoa.

Toivoa vain sopii, ettei Suomea laiteta uudestaan kiinni. Velan määrän lisääntymistä entisestään ei uskalla edes ajatella. Jo ensimmäisen aallon jäljiltä meillä on Kainuussakin melkoinen hoitamattomine potilaiden määrä siis hoitovelka.

Yritetäänpä katsoa tulevaisuuteen. Siellä on jo näkyvissä tulevaisuuden sote-keskus. Nyt ei keskitytä pelkästään lääkäreihin ja vastaanottopalveluiden pyörittämiseen. Ohjelman tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta, siirtää toiminnan painopiste raskaista palveluista ennalta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä varmistaa palveluiden monialaisuus ja yhteen toimivuus. Näistä pitäisi syntyä huomattava kustannusten nousun hillintä.

Tavoitteena on myös terveyden huollon ja sosiaalitoimen läheinen kumppanuus ja yhteistyö. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevät siis sosiaalityön, lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen ammattilaiset sekä erityistyöntekijöitä, ravitsemusterapeutteja, psykologeja, toimintaterapeutteja fysioterapeutteja, puheterapeutteja jne.

Yhteydenotto puhelimella tai tietokoneella käynnistää palveluketjun, jonka lopputuloksena palveluntarvitsija saa oikealta ammattilaiselta oikean palvelun seitsemässä vrk:ssa. Syvä periaate on, että yhteyden oton jälkeen oikea ammattilainen perehtyy asiakkaan tilanteeseen.

On selvää , että näin täydellistä järjestelmää ei voi olla joka paikassa, mutta niitä täytyy olla riittävästi esimerkiksi Kainuun maakunnan alueella. Syrjempää kuljetetaan potilas/asiakas ambulanssilla, taksilla tai muulla sopivalla kulkuvälineellä. Tämä tarkoittaa myös, että terveydenhuolto Kainuussa niin kuin muuallakin on yhteinen, siis maakunnallinen.

Tämä rakennelma on pääministeri Marinin hallituksen ohjelma. Nähty on, että seuraavien eduskuntavaalien jälkeen kaikki on yleensä toisin. Nyt toivoisi, että em. ajatus vietäisiin loppuun, vaikka viestikapulaa vaihtamalla seuraavalle hallitukselle, jotta saataisiin yksi Iisakin kirkko valmiiksi.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu.