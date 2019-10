Valtuustosta viisaita: Heikommista huolehtimista vai teatteria kansalle?

Kainuun Sanomissa oli 1.10. mielipidekirjoitus päivähoidon tilasta Kajaanissa. On ymmärrettävää, että hoitajat eivät voineet tulla esiin nimillään. Vajaamiehityksestä on tullut normaali tila, johon ei haetakaan ratkaisua vetoamalla hoitajamitoituksen tilapäisen alituksen sallimiseen.

On järkyttävää, että myös päivähoidossa on ajauduttu tilanteeseen, jossa henkilökunta on kestokykynsä äärirajoilla. Kotihoidossa tilanne on ollut kaoottinen jo hyvin pitkään. Väsynyt työntekijä on altis sekä sairauksille että tapaturmille ja sairauspoissaolot kuormittavat toisia, jo valmiiksi ylikuormitettuja, työntekijöitä entisestään.

Kaupunki kyllä seuraa sairauspoissaoloja, mutta miten puuttua asiaan. Lyödä lyötyä lisää? Tarvitaan isompi rakenteellinen muutos.

Ensimmäinen askel olisi palauttaa vanhemmuuden arvostus takaisin. Äitiys ja isyys tulisi nähdä arvokkaana tehtävänä, eikä kulueränä työnantajille. Lapsen hoitaminen kotona kolmivuotiaaksi tulisi mahdollistaa niin, että se olisi todellinen vaihtoehto päivähoidon rinnalla.

Subjektiivisen päivähoidon oikeus on räikeä osoitus kotona tehtävän työn aliarvostuksesta. Annamme mallin, jossa lapset nähdään hidasteina työuralla etenemiselle ja haittoina aikuisten omille itsensä toteuttamisille. Ei ihme, ettei lapsia synnytetä!

Sama arvostuksen puutos näkyy vanhustenhoidossa. Kun henkilö on muuttunut tuottavasta tarvitsijaksi, häntä arvioidaan palveluntarpeen mukaan.

Kotona hoidetaan niin pitkälle kuin mahdollista. Näin siinäkin tapauksessa, vaikka vanhus kokisi olonsa turvattomaksi. Turvattomuuden kokemuksesta ei tule pisteitä, vaan fyysisestä selviytymättömyydestä. Kun pisteitä on tullut tarpeeksi, on oikeutettu hoitopaikan anomiseen.

Kotihoitoa kyllä saa, mutta laadussa on parannettavaa. Vanhuksen näkökulmasta hoitajien vaihtuvuus on uuvuttavaa ja hoitajalta jää moni asia huomaamatta, koska yksinkertaisesti ei tunne asiakasta tarpeeksi eikä osaa "lukea" häntä. Toisaalta kiire painaa kokoajan taustalla.

Kerron läheiseni usein toistuneen esimerkin. Oli sovittu, että aamuhoitaja keittää puuron ja antaa lääkkeet. Hoitaja tulee vanhuksen luo kello 11 ja kysyy onko asiakas jo syönyt aamiaista. Asiakas vastaa syöneensä. Hoitaja antaa lääkkeet, kirjaa vihkoon kyseessä olevat asiat ja lähtee pois. Hoitaja ei koskaan kysynyt mitä vanhus oli syönyt. Tosiasia oli, että herättyään kello 7 hän oli syönyt yhden leipäpalan ja juonut mukillisen keitettyä vettä.

Kysytään vastuuntuntoa tehdä oikeita ratkaisuja nyt kun sopeuttamistoimet koskettavat joka sektoria. Rakennemuutos on vääjäämätön. Nyt on juuri sopiva hetki muuttaa teatteri liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. Esitetyistä vaihtoehdoista kaikki kolme ovat kestämättömällä pohjalla, sillä käyttömenot kasvavat joka tapauksessa kohtuuttomiksi.

Kaupungin ei tule tukea toimintaa, josta vain harvat ja jatkossa yhä harvemmat nauttivat. Resurssit on kohdennettava ihmisiin, ei seiniin.