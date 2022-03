Valtuustosta viisaita: Huolehditaan lapsillemme hyvinvointia

Uutena valtuutettuna olen päässyt toimimaan laajaan kuntapolitiikan kenttään. Aluksi olin hieman pettynyt, kun valituksi tultuani en jääviyssyistä päässyt järjestäytymään sote-paikoille. Juuri niissä tehtävissä olisin voinut hyödyntää pitkäaikaista ja laajaa terveydenhuollon kokemustani.

Valtuustossa, ympäristöteknisessä lupajaostossa, tarkastuslautakunnassa ja Kainuun Liiton valtuustossa pyrin kuitenkin tekemään parhaani kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen, myös sote-asioita edistäen.

Minulla on huoli lapsista ja nuorista. Suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta yhä nuorempien mielenterveyteen liittyvät pulmat ovat lisääntyneet, eivätkä resurssit vastaa kasvavaa tarvetta. On tärkeä paneutua varhaisessa vaiheessa pahanolon syihin, koska vain niihin puuttumalla voidaan vahvistaa henkistä hyvinvointia. Se olkoon meidän kuntavaltuutettujen ja aluevaltuutettujen yhteinen tavoite.

Suomeen on viimein saatu ensimmäinen kansallinen lakina velvoittava lapsistrategia, joka on tarkoitettu työkaluksi myös kuntapolitiikkaan yli puoluerajojen. Niinpä se otettakoon yksituumaisesti käyttöön budjettia laatiessa, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tuen yhdessä perheiden kanssa. Lapsivaikutuksen arviointi eli toimenpiteiden vaikutus lapsiin on myös tärkeä tehdä jo ennen päätöksentekoa hyödyntäen viranhaltijoiden ja muiden asiantuntijoiden näkemyksiä.

"Myös tulevilla sukupolvilla on oltava oikeus puhtaaseen, elinkelpoiseen ja kestävään elinympäristöön."

Kuntapäättäjinä varmistamme oikeuden perusturvalliseen varhaiskasvatukseen, perus- ja jatkokoulutukseen, harrastusmahdollisuuksiin sekä riittäviin resursseihin henkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen tukeen. Mielestäni lapsinäkökulma tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, koska kaikki päätökset heijastuvat tavalla tai toisella haavoittuvassa asemassa olevaan lapseen.

Korona-aika kaikkinensa on ollut raskas taival ja se tulee haastamaan meitä päättäjiä. Sote-leikkauksiin ei ole varaa, jottei pandemian seuraukset näkyisi tulevaisuudessa niin kaupunkilaisten hyvinvoinnissa kuin taloudessakin. Poikkihallinnollinen yhteistyö viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kolmannen sektorin ja kaupunkilaisten kesken on erityisen tarpeellista.

Ympäristö, luonto ja siihen liittyvät kysymykset ovat lähellä sydäntäni. Myös tulevilla sukupolvilla on oltava oikeus puhtaaseen, elinkelpoiseen ja kestävään elinympäristöön.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen.