Valtuustosta viisaita: Ikäystävällisyys kannattaa

Kajaanin kaupungin uusitussa strategiassa nuoret ovat keskiössä. Tästä olen iloinen. Nuorten hyvinvointi ja tulevaisuus on tärkeä asia vanhemmille, isovanhemmille ja kaikille.

Kaupunkia ovat rakentaneet ja rakentavat myös täällä asuvat ikäihmiset. Ansaitsemme arvostuksen ja kunnioituksen työllemme ja elämällemme. Haluamme Kajaanin olevan ikäystävällinen kaupunki, joka huomioi arjessa vanhenevat asukkaansa. Eläkeläiset eivät ole pelkästään rasite kaupungille, vaikka ikä vaikuttaa sekä toimintakuntoon että sairastumisriskeihin.

Suuren eläkeläisyhdistyksen puheenjohtajana näen päivittäin millä innolla yli kahdeksankymppisetkin vielä liikkuvat, tanssivat, esittävät, osallistuvat kulttuuritilaisuuksiin ja elävät kaikin puolin täyttä elämää.

Olemme niin eläkeläis- kuin muissakin järjestöissä hyvin ymmärtäneet sen, kuinka kaupungin taloudelle ja koko kansantaloudelle on tärkeää pitää yllä ikääntyvän väestön kaikinpuolista toimintakuntoa.

Kunpa tämän olisivat ymmärtäneet myös kaikki kaupungin virkamiehet. Ehkä silloin huomioitaisiin palvelun kustannusten lisäksi niiden vaikuttavuus säästöjen tuojana. Mitä pitemmälle siirtyy se aika, jolloin ollaan soten toimintojen piirissä, sitä suurempi on kustannusten säästö. Ennaltaehkäisy on parasta säästämistä.

Ikäystävällisyys on tärkeää päätöksenteossa.

Ikäihmisten kohdalla tämä tarkoittaa myös heidän kuulemistaan jo asioiden valmisteluvaiheessa. Vanhusneuvostojen rooli korostuu. Tarvitaan jo valmisteluvaiheessa vaikutusten arviointia pohjaksi päätöksenteolle.

Digitalisaatio on hyvä asia, mutta sen varjolla ei saa ketään syrjäyttää. Myös heitä, joilla ei nettiä ole, on kuunneltava. Kaikilla kaupungin asukkailla on oikeus osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Kaikenikäisiä tarvitaan myös päättäjinä.

Turvallinen asuminen pitää olla perusoikeus vanhanakin. Kun kaupunkia kehitetään, kaavoitetaan ja rakennetaan, on otettava huomioon ikääntyvä väestö. Tarvitaan lähellä palveluita olevia asuntoja, joissa voi asua kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään. Esteettömät asunnot, liikenne ja asuinympäristö tukevat turvallisuutta. wHenkinen hyvinvointi on myös tärkeää. Kulttuuripalvelujen hyvä saavutettavuus ja saatavuus tukee tätä. Lähiluonnon kokeminen luo tutkitusti hyviä terveydellisiä vaikutuksia. Luonnonläheisyyttä kaipaavat siis ikääntyneetkin ihmiset.

Julkisten palvelujen toimivuus on ikäihmisille tärkeää. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ensiarvoisia. Kukaan ei saa joutua viimeisinä elinpäivinään kotiinsa "vangiksi".

Tarvitaan monimuotoisia asumispalveluja, mutta tarvitaan myös tarpeellinen määrä hoiva- ja laitospaikkoja heille, jotka eivät enää tuettunakaan voi kotona asua.

Ikääntyvä väestö on moninaista. Haluamme olla osa kaupunkimme elämää ja toimintaa. Kotikaupunkiinsa tyytyväiset eläkeläiset voivat olla tehokas markkinointikanava, lasten ja lastenlasten houkuttelussa tänne takaisin.

Ikäystävällisyys siis kannattaa monella tavalla Kajaanissakin.

