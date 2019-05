Valtuustosta viisaita: Kainuulaista sisua tarvitaan

Mukaansatempaavan, railakkaan Kajaanin kaupunginteatterin vappukonsertin jälkeen jäi korvamatona soimaan "Opi kaikki aakkoset, Se ei riitä, mutta opi ne". Oppimisen ylistyslaulu, vuosikymmenten takaa, on edelleen ajankohtainen. Koulutuksen merkitystä niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta ei voi korostaa koskaan liikaa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu lähti käyntiin kokeiluna vuonna 1992 ja on kehittynyt vahvasti valtakunnallisesti menestyväksi korkeakouluksi. Talouselämä-lehden mittariston mukaan Kamk valittiin vuonna 2011 vuoden parhaaksi ammattikorkeakouluksi. Ja jälleen on nyt vuoden 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittariston mukaan Suomen parhaiten menestyvä ammattikorkeakoulu.

Ilahduttavaa on laadukkaitten tutkintojen monipuolisuus, mitkä johtavat työllistymiseen sekä opiskelua tukeva yhteisöllisyys. Onnittelut ja kiitokset amk:n henkilökunnalle sekä opiskelijoille.

Kainuun työllisyyskehitys on lähtenyt huimaan kasvuun. Työvoiman tarve on lisääntynyt erityisesti asiantuntijapalveluissa ja prosessi- ja kuljetustehtävissä. Mutta tilasto ei kerro koko totuutta.

Työvoimapulaa selittää huolestuttava väestön ikärakenteen muutos ja väestökato. Kajaanin alueen työikäisten määrä on vähentynyt lähes 1400 henkilöllä viiden vuoden aikana, eikä MDI:n ennuste väestön kehityksestä lupaa hyvää tulevalle vuosikymmenelle.

Tilanne kehys-Kainuussa on vielä vakavampi. Kainuun väestömäärä on huvennut vuoden 1990 jälkeen noin 20 000 asukkaan verran. Syvä lama ajoi työn perässä etelään. Kuntarakenne on kuitenkin säilynyt lähes samana!

Rakenteellisia ratkaisujakin joudutaan vakavasti pohtimaan, mutta tarvitaan myös kainuulaista sisua. Kuva syrjäisestä työttömyyden kurjistamasta Korpi-Kainuusta pitää kirkastaa.

Täältä löytyy työtä, huipputason koulutusta, kohtuuhintaisia asuntoja, harrastemahdollisuuksia lapsille ja aikuisille, puhdasta luontoa, monipuolista kulttuuritoimintaa. Tänne on hyvä palata takaisin. Toimivat raide- , lento- ja tieyhteydet ovat saavutettavuuden kannalta ehdoton edellytys.

Työperäisen maahanmuuton lisäksi meidän täytyy muuttaa asennettamme suvaitsevaisemmaksi kaikkea maahanmuuttoa kohtaan. Tulivatpa he opiskelemaan, työhön tai turvapaikanhakijoina. Ottaa koppi, tukea ja antaa mahdollisuus koulutukseen, työhön ja toteuttaa unelmiaan perheen perustamisesta. Vihapuheesta kannustavaan yhteisöllisyyteen.

Tuleva sunnuntai on tärkeä päivä. Silloin voit vielä vaikuttaa laajemman piirin päättäjiin. Äänestä EU-vaaleissa.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu (vas.).

Ritva Mikkonen