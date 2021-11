Valtuustosta viisaita: Kainuulaisten yhteinen hyvinvointialue

Mitkä aluevaalit?

Tämä on kysymys, joka minulta on usein kysytty menneen syksyn aikana. Tammikuussa järjestetään aluevaalit kaikilla hyvinvointialueilla, joiden tarkoituksena on valita aluevaltuutetut hyvinvointialueelle. Aluevaltuutetut päättävät mm. pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen taloudesta, jäsenten valitsemisesta eri toimielimiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta. Ensimmäinen aluevaltuusto aloittaa neljän vuoden toimikauden 1.3.2022.

Kainuu on yksi hyvinvointialue, joka jatkossa vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Uudistuksen tarkoituksena on palveluiden rakenteellinen ja sisällöllinen uudistaminen ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Ihmislähtöisyydellä tarkoitetaan ihmisen fyysisten tarpeiden lisäksi psykososiaalisia tarpeita, jotka ovat äärimmäisen tärkeää huomioida jatkossa palveluita järjestettäessä. Ihminen tulee kohdata kokonaisuutena ennakoivasti, joka myös siirtää painopisteen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.

Tavoitteena on mm. varmistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, hillitä kustannusten kasvua, kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus sekä vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa perus- ja erityistason palveluiden toimivuutta yhdessä. Painopisteenä on kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, jolla saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet vähenemään.

Jatkossa Kainuun hyvinvointialueella viestintä tulee olla monikanavaista, ymmärrettävää ja selkeää, joka antaa mahdollisuudet jokaisen kainuulaisen osallistumiselle. Tulevan hyvinvointialueen asukkaiden ja palveluita käyttävien ihmisten vuoropuhelu tulee olla ajantasaista ja luottamuksellista, jossa on otettu huomioon eri asukasryhmien tarpeet hyödyntämällä erilaisia digitaalisia palveluita.

Hyvinvointialueen palvelut tulee olla jatkossa ihmisiä varten eikä organisaatioita varten. Ei riitä, että kerätään palautetta vaikeiden byrokraattisten alustojen kautta vaan ne tulevat olla jatkossa selkeitä rakenteiltaan, jotta jokainen ihminen ymmärtää ja osaa niitä käyttää. Palveluita tulee jatkossa rohkeasti muokata kainuulaisten tarpeisiin vastaten. Tämä vaatii jatkuvaa vuoropuhelua. Yhdessä on otettava vastuu tulevaisuudesta. Erikseen ei ole päättäjät, viranomaiset ja asukkaat vaan me kaikki yhdessä.

Hyvinvointialueelle perustetaan lakisääteinen vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto, joilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa alueen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimien kuulemisella ja osallistumisella on suuri merkitys ikääntyneen väestön, vammaisten henkilöiden ja lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä. Osallisuutta vahvistamalla saadaan vahvistettua luottamusta, arvostusta ja taustatukea luottamushenkilöiden tekemää työtä kohtaan, kun työ tulee tutuksi ja läpinäkyväksi kaikille.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen.