Valtuustosta viisaita: Kajaani kasvu-uralle

Sitran megatrendianalyysin mukaan kriisit ja yllätykset seuraavat toisiaan erityisesti juuri nyt.

Kaikki johtaa kaikkeen. Varmuus tulevasta on entistä vähäisempää. Yhteiskunnan - kuten kaupungin - on aina nähtävä kauas. Sumuisena aikana entistä kauemmas.

Siksi juuri nyt yhteinen näkemys tulevasta, erityisesti päätöksentekijöiden keskuudessa, on ratkaisevaa.

Tässä avoin keskustelu ja yhtenäisyyden tavoite on tärkeää. Uskon, että Kajaanissa näin on tapahtumassa. Se on erittäin positiivista ja vahvistaa uskoa tulevasta. Vaikka Euroopan talousalueelle ennustetaan taantumaa keväälle, eikä Venäjän laittoman hyökkäyssodan päättyminen Ukrainaan ole näköpiirissä, niin toiveita taantuman selättämiseen omilla toimillamme on silti olemassa.

Toiseksi, vaikka suurin osa Kajaanin kaupungin tuloverotuloista sekä valtionosuuksista ovat tänä vuonna siirtyneet hyvivointialueelle ja aiemmin suhteellisen pienestä kiinteistöverosta tulee entistä merkittävämpi, niin näemme jo mahdollisuuksia ratkaista kaupunkimme talousvaikeudet.

Olemme pääsemässä sopeuttamisen, velka-ankkurin, työllistymisen sekä osaamisen kohottamisen kautta taantuman jälkeiselle kasvu-uralle. Tämä kasvu ei tietenkään tapahdu heti tänä eikä ensi vuonna, mutta tuolloin kasvun edellytykset ovat jo olemassa ja niiden vaikuttavuus kasvussa.

Kaupungin uutta strategiaa on nyt vuoden ajan noudatettu käytännössä. Mielestäni sen vaikutus on ollut positiivinen. Tärkein tavoitteemme on saattaa Kajaani aitoon sekä pysyvään kasvuun niin, että kaupungin asukasluku alkaa pikku hiljaa kasvamaan tasaisesti. Kasvu lähtee opiskelijoiden ja työllistyvien nuorten määrän kasvusta.

Merkittävin asia tässä on huolehtia siitä, että meidän tuleva kampus - johon kuuluisivat Kajaanin lukio sekä ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä jatkossa alueellisesti vaikuttavampi yliopistokeskus - näkevät alueellisen vaikuttavuuden yhtenäisin silmin. Tämän näkemyksen tulee olla sekä innovatiivinen että työllistävä. Suomessa tällaisesta kampuskeskittymästä on saatu kestävää kasvua aikaan, esimerkiksi Seinäjoella. Tavoitteena on että aiempaa suurempi osuus valmistuneista jäisi Kajaaniin.

Yksi kuluneen vuoden meille antama mahdollisuus on saada Ukrainasta meille turvaan saapuneet henkilöt juurtumaan Kajaaniin. On paljon muitakin mahdollisuuksia, mutta niistä myöhemmin.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.