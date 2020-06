Valtuustosta viisaita: Kajaanin lennot kohtalonkysymys

Finnairin päätös keskeyttää lennot Kajaaniin määräämättömäksi ajaksi on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Kainuulainen edunajaminen on koetuksella, jota ei ole vähään aikaan koettu. Mutta keiden tätä edunajamista tulisi erityisesti edistää?

Kainuulaiset kansanedustajat ovat julkisuudessa uhonneet asian hoituvan parhain päin heti joskus. Tämän eteen he eivät ole kuitenkaan esittäneet mitään konkreettista ratkaisua. Päinvastoin, päätöksenteon areenalla eduskunnassa he ovat päättäväisesti torjuneet esitettyjä ratkaisuja Kajaanin lentojen turvaamiseksi. Erityisesti tässä on kunnostautunut keskustan kansanedustaja, joka uhoamalla keskustan kaikkivoipaisuudella asian hoitamiseksi ja muistelemalla vanhoja asioita niitä vääristellen, on osoittanut keskittyvänsä aivan muihin asioihin kuin pitäisi. Kysymys Kajaanin lentojen osalta on kainuulaisten kansanedustajien toimesta mieluummin politisoitu kuin esitetty ja haettu ratkaisuja.

Sanotaan , että kissan värillä ei ole väliä, kunhan se osaa saalistaa. Näin pitäisi olla myös edunajamisen suhteen; poliittiset intohimot tulisi unohtaa ja tarttua aina edunajamisessa tilaisuuteen, kun se on tarjolla. Tällainen mahdollisuus tarjottiin kainuulaisille kansanedustajille toukokuun lopussa eduskunnassa Kokoomuksen lentojen turvaamista koskevan ponnen yhteydessä, mutta siihen ei tartuttu. Sellaista määrää tekosyitä, joita hallituspuolueiden edustajat toivat keskustelussa esiin ja joilla lennot Kajaanin torjuttiin, näkee ja kuulee harvoin. Ja tämän lauman mukana menivät myös kainuulaiset kansanedustajat unohtaen tärkeimmän eli maakunnan edunajamisen.

Eduskunnassa perättiin mitä esitys ostopalveluista maksaisi ymmärtämättä, että sehän selviää vasta kilpailutuksen jälkeen, johon Finnair olisi kertomansa mukaan myös osallistunut. Näin olisi saatu kilpailutettu hinta myös sinivalkoisille siiville, joiden Kajaanin lentojen hintoja on usein paljoksuttu. Eduskuntakeskustelussa vasemmiston vantaalainen kansanedustaja tarjosi ratkaisuksi lentojen sijaan kaikille taksikyytiä verorahoilla Vantaalta "sinne maakuntiin", joka hänen mielestään tulisi halvemmaksi. Hän ei kuitenkaan kertonut hintalappua pirssikyyditykselle.

Vihreiden edustaja Oulusta oli sitä mieltä, että Suomen sisällä matkustaminen voidaan hoitaa junalla, bussilla, autolla tai toiselta lentokentältä lentämällä. Nämä kommentit osoittavat täydellistä tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä Kainuun matkustamismahdollisuuksista ja -tarpeista.

Kun apuja Kajaanin lentoliikenteen turvaamiseksi ei tule etelästä eikä pohjoisesta, tulisi edes kainuulaisten kansanedustajien tarttua edunajamisessa aina tilaisuuteen. Vai mitenkä he tulevaisuudessa kuvittelevat Kainuuseen ja Kainuusta liikuttavan; yöjunalla, maitoautolla vai runoratsulla?

Entinen liikenneministeri Paula Risikko (kok.) toi eduskuntakeskustelussa esiin vuoden 2014, jolloin hänelle esitettiin jo tuolloin näiden nyt lentomotissa olevien kenttien lakkautusta. Esityksen hän kuitenkin päättäväisesti torjui pitäen maakuntien puolta lentoyhteyksissä. Tästä tulisi ottaa oppia, koska huoli Kajaanin lentojen loppumisesta kokonaan ei ole poistunut. Ensisijainen vastuu edunvalvonnassa ja -ajamisessa on Kainuun kansanedustajilla. Päättäväisen ilmeen lisäksi tarvitaan myös tekoja.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.