Valtuustosta viisaita: Kajaanin maaseutu elää luovista ja yritteliäistä ihmisistä, joita Oulujärvi leader tukee

Lähdin viime kuntavaaleissa 2017 pyynnöstä mukaan ehdokkaaksi ja sitä myöten mukaan kuntapolitiikkaan. Olin vain pari vuotta aiemmin tehnyt paluumuuton ensin Kajaaniin kaupunkiin ja syksyllä 2016 Vuolijoelle. Pois olin muuttanut vuonna 1991 ollessani 6-vuotias. Olin siis täysin tuntematon äänestäjille kuin myös puoluetovereilleni. Ylsin kuitenkin yllätyksekseni varavaltuutetun paikalle ja luottamustoimia jaettaessa sain henkilökohtaisen lottovoiton: pääsin kaupungin edustajaksi Oulujärvi LEADER ry:n hallitukseen! Vieläkään en tiedä, oliko Kajaanin Keskustan johdon nimeämisehdotuksen takana "vain" agrologin koulutukseni, vai oliko joku ollut niin salapoliisi, että tiesi pääaineenani olleen nimenomaan maaseudun kehittämisen.

Oulujärvi LEADER ry on leader -ryhmä, jonka toiminta-alueena on Oulujärven ympäriltä Vaalan, Puolangan ja Paltamon kunnat sekä Kajaanin kaupunki lukuun ottamatta sen ydinkeskustaa. Leader -ryhmien tavoitteena on luoda strategia ja kehittää sekä tukea oman alueensa maaseutua strategiansa mukaisesti. Parhaiten ja näkyvimmin se toteutuu myöntämällä leader-rahoitusta toiminta-alueen yrityksille ja yhteisöille. Oulujärvi leaderin elinkeinoon painottuva ja yhteisöllisyyteen panostava strategia ja sen toteutus on huippuluokkaa ja se on niittänyt kiitosta ja huomioitu valtakunnan tasolla.

On ollut mahtavaa huomata miten innovatiivisia, luovia ja tarmokkaita yhdistyksiä, seuroja, yrityksiä ja yrittäjiä meillä Oulujärvi leaderin alueella onkaan! Kokoukset ovat olleet työntäyteisiä ja välillä venähtäneet pitkiksikin suurien hanke- ja yritystukihakemusmäärien myötä. Näin ohjelmakauden loppupuolella tukikauden rahatkin, 6,5 miljoonaa euroa julkista rahaa, alkaa olla jo jaettu ja hallitus joutuu toden teolla miettimään miten ja keille loput jaetaan.

Valitettavasti tässä on tullut myös huomattua, miten vähän Kajaanin kaupunki panostaa maaseutunsa palveluihin, harrastusmahdollisuuksiin, asuttuna pitämiseen, uusien asukkaiden houkutteluun tai kylien ja taajamien yleisilmeeseen. Sen sijaan meillä on suuri määrä mielettömän aktiivisia pienyrityksiä ja yrittäjiä sekä kyläyhteisöjä ja erilaisia muita yhdistyksiä ja seuroja. Tahoja, jotka kompensoivat kaupungin välinpitämättömyyttä pitämällä pienellä budjetilla ja suurella sydämellä sekä talkootyön määrällä yllä ydinkeskustan ulkopuolisen alueen elinvoimaisuutta! Täytyy olla kiitollinen, että kaupunki osallistuu kuitenkin leaderin toimintaan sille myönnettävän kuntarahan muodossa sekä saa olla mukana hallituksessa yhdellä edustajallaan.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupungin varavaltuutettu.