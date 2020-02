Valtuustosta viisaita: Kajaanin näkymiä

Vuosi on vaihtunut uudeksi. Näkymät Kajaanin osalta maakuntakeskuksena ja Kainuun veturina näyttävät hyvältä, vaikka riskitekijöitäkin tuleviin vuosiin löytyy yhtä paljon kuin positiivisiakin näkymiä kuten myös koko Kainuun osalta.

Kajaanin viime vuoden vahva positiivinen tulos pohjautuu Loiste-kauppoihin ja antaa näkymiä tulevaisuuden turvaamiseen, mutta rahoja ei haluta käyttää käyttötalouteen, jota halutaan sopeuttaa kuluja vastaaviksi talouden sopeuttamisohjelman avulla. Valtuusto on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman, jonka kaupunginhallitus toteuttaa. Loiste-tuottojen käyttö käyttötalouteen herätti monissa vastahankaa eli sijoitustoiminta oli se elementti, mihin satsattaisiin pääoman kasvattamiseksi kuten eläkerahastoissa. Eli annetaan rahan poikia vaikka kohteita rahalle olisi parantamaan kuntalaisten jokapäiväistä elämää niin infran kuin seuratoiminnan avustusten ja katujen kunnostamisen kuin myös jalankulku- ja pyöräteiden kunnon parantamiseksi. Myös Hyte-toiminnan osalta olisi parannettavaa, jolla säästettäisiin sote-kustannuksissa parantuneena ennaltaehkäisevänä toimina, oman terveyden eteen tehtynä työnä. Liikuntapoliittisen ohjelman päivitys osoittaa myös hyvin Kajaanin kehittämistoimia ja matalan kynnyksen liikunnan mahdollistamista kuntalaisille, kun huomioi nykyisin vaihtelevat sääolosuhteet.

Verotulokehitys ei vastannut 2019 kuntaliiton verotuloennusteita (143M€), mikä mielestäni oli optimistinen ennuste ja osoittautui vuoden lopussa 5M€ pienemmäksi, mitä talousarvioennuste oli. Vuosi oli muutenkin ihmeellinen niin verotulokehityksen kuten kulujenkin osalta. Valtion verokorttiuudistus jakoi verotuloja pitkin vuotta (veronpalautukset) ja tulorekisteriuudistus sekoili. Kulumenoista sote-kulujen määrää ei ihan tarkkaan tiedetty, mitä alijäämä olisi vuoden lopussa, joten soten kuluerää nostettiin sen mukaan, mitä alijäämäennuste olisi vuoden lopussa.

Työttömyys pieneni ja työllisyys parantui koko vuoden Kajaanissa ja Kainuussa, mikä on positiivista, ja kaupunki kyllä panostaa mahdollistaakseen elinkeinotoiminnan parantumisen ja PK- sektorin työpaikkojen kasvun. Koko Kainuun näkökulmasta työvoimaresurssi karkaa Kainuusta ja huoli tulevista tekijöistä on suuri: mistä tekijöitä saadaan tänne? Nykyinen työvoimapula yrityksissä on pitkälti kohtaanto-ongelma työvoimareservissä eli osaajia ko. aloille ei löydy, koska ihmiset ovat osittain kouluttautuneet eri ammatteihin, joista ovat nyt työttömänä tai osa-aikatöissä eli pitäisi kouluttautua uudelleen saadakseen töitä.

Soten onnistuminen talouden kuntoon saattamisessa on Kajaanin ja koko Kainuun kuntien kannalta elintärkeää, joka vaikuttaa maksuosuuksien muodossa kuntien kantokykyyn. Yhteisillä näkemyksillä palvelusopimuksesta sekä palveluverkosta päästään asioissa eteenpäin toteuttamaan sote-keskuksia Kainuuseen ja turvaamaan myös vastaanottoa niissä kunnissa, joissa ei sote-keskuksia ole.

Panostaminen ensisijaisesti perusterveydenhuollon kehittämiseen eli hoitoketjut kuntoon ja osittainen erikoissairaanhoidon integraatio mukaan. Hoitotakuuta on tiukennettava, että ihmiset pääsevät jatkossa hoitoon viikossa. Nämä tukevat palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta, millä madalletaan erikoissairaanhoidon kustannusten nousua kun potilaat hoidetaan oikea-aikaisesti eli toiminnassa pitää olla tavoitteita ja tulevaisuuden uskoa.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu.