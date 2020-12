Valtuustosta viisaita: Kajaanin omistajaohjausta terävöitettävä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 vuodelle 2021 talousarvion, joka on alijäämäinen 1.730 milj. euroa. Peruskaupunki on alijäämäinen 2.740 milj. euroa. Talousarvioesityksessä on sovitettu yhteen palvelutarjonta ja resurssien niukkuus. Tämänkin budjetin yhteydessä joudumme pohtimaan julkisten palveluiden kannatusta ja arvopohjaa. Kokevatko kuntalaiset saavansa verojen vastineeksi riittävän hyvätasoisia palveluja.

Omistajapolitiikka on osa valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa, joka on kunnan keskeinen johtamisen väline. Omistajapolitiikalla linjataan muun muassa missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja mitä kunta omistajuudeltaan tavoittelee. Tärkeänä tavoitteena on mm. soten maksuosuuksien ennakointi ja osuuksien kasvun sopeuttaminen rahoitusmahdollisuuksiin.

Kainuun sote -kuntayhtymän kustannusten kehitys vaikuttaa vahvasti kaupungin talousarvion menoihin. Niin on nytkin.

Vuosikausia jatkunut tilanne on ollut sellainen, että kuntien tulopohjan kasvu ei ole riittänyt Kainuun soten esittämän kustannustason kattamiseen. Sotella on meneillään säästöohjelma, jossa vuoden 2021 talousarvio on käytännössä "jäädytetty" vuoden 2020 tasoon. Tavoite on varsin kova, joten sen saavuttamiseen voi liittyä epävarmuutta. Myönteiseltä kannalta katsottuna on hyvä asia, että talouden tasapainottamista ainakin yritetään.

Palkkaharmonisaation kustannus tulee vääjäämättä. Jos talousennusteet toteutuvat, tämä voi tietää "kylmää kyytiä" Kainuun kehyskunnille (ei siis Kajaani ja Sotkamo) ovathan euromäärät sen verran suuria. Toivottavasti olen väärässä!

Menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Kajaanin kaupungin tulee koota voimansa muovatakseen toimintaympäristöään asukkaidensa ja yksityisen elinkeinoelämän tarpeiden mukaan siten, että on edelleenkin houkuttelevampaa ja mielekkäämpää toimia ja asua Kajaanissa. Tärkeitä elementtejä tässä ovat esim. kaavoitus ja elinkeinopolitiikka. Kaavoitus ei saa olla esteiden luomista, vaan ennen kaikkea mahdollstaja. Tosiasia on, että elinkeinopolitiikka kaipaa edelleen selkeyttämistä ja uusia avauksia.

Kajaanin on oltava aktiivinen jo pelkästään sen vuoksi, että se on kasvun ja menestymisen perusta. Kasvuun liittyviä osatekijöitä ovat mm. alueen sisäinen ja ulkoinen elinvoima, muuttovetovoima, sijaintivetovoima, paikkavetovoima, ihmisten omat kokemukset ja havainnot, tyytyväisyys, viihtyvyys, hyvinvointi, turvallisuus, sujuva arki. Kajaanin kaupungin tulevaisuuden kannalta on vuosille 2019 - 22 hyväksytyn kaupunkistrategian linjausten toteuttaminen ja omistajapolitiikan selkeyttäminen aivan ratkaisevassa roolissa. Talouden sopeuttamisohjelmaan sitoutuminen ja sen määrätietoinen toteuttaminen ovat aivan välttämättömiä toimenpiteitä.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.