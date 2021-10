Valtuustosta viisaita: Kajjjaanista vetovoimainen osaajien kaupunki

Kaupunkimme työmarkkinoilla menee lujaa ja monella toimialalla on pulaa osaajista, mutta millä keinoin ratkaistaan osaavan työvoiman puute? Asiaa tulee mielestäni lähestyä työnhakijan näkökulmasta ja pohtia, mitä työnhakija sitten etsii?

Työnhakija etsii osaavaa työnantajaa, joka välittää työntekijöistään ja luo työpaikalle hyvällä johtajuudella työilmapiirin, jonka seurauksena joka päivä on mukava mennä töihin. Henkilöstöä koulutetaan ja työntekijä kokee arvostusta – ja palkitsemisjärjestelmät on kunnossa ja vielä tehdystä työstä maksetaan kohtuullisen hyvää kilpailukykyistä palkkaa, työntekijällä syntyy tunne: tämä on minun juttu.

Työhyvinvointiin panostaminen ei ole pelkkä investointi, vaan sijoitus tulevaisuuteen. Lisäksi työnantaja saa motivoituneen, sitoutuneen työntekijän, joka sairastaa vähemmän ja on kaiken lisäksi tuottavampi.

Mikä sitten houkuttaa työntekijää? Kyllä se on työpaikka, joka täyttää hyvän työpaikan kriteerit: (ks. Google: SAK hyvän työpaikan kriteerit).

Eli kiteytettynä: "Yksi keskeinen hyvän työnantajan tunnus on mielestäni työntekijän arvostaminen ja uskon että, kun työhyvinvointi - johtaminen sekä palkitsemisjärjestelmät ja palkkapolitiikka on kunnossa - osaajiakin alkaa löytymään."

Osaamisen päivittäminen ja muuntokoulutusmahdollisuudet täytyy järjestää siten, että uusille syntyville työpaikoille löytyy jatkossa osaavaa työvoimaa sitä mukaa, kun uusia työpaikkoja syntyy.

Hyvän työpaikan lisäksi työnantajien, kaupungin ja oppilaitosten yhteistyöllä on keskeinen merkitys kaupungin vetovoiman luojana. Lisäksi kolmannen sektorin mukaanotto kaupungin vetovoiman kehittämisyhteistyöhön lisää yhteisöllistä osallisuutta. Tavoitteena pitää olla se, että saadaan kokonaisia perheitä muuttamaan Kajaaniin osaavaksi työvoimaksi – veronmaksajiksi, sillä hyvällä veronkantokyvyllä turvaamme palvelut kaikille kajaanilaisille.

Koulujen, ammatillisten oppilaitosten yhteistyö paikallisten työnantajien kanssa vaatii kehittämistä siihen suuntaan, että oppisopimuksella erikoistutaan yritysten erilaisiin tarpeisiin räätälöidysti, myös muuntokoulutuksia voisi toteuttaa oppisopimuskoulutuksina.

Kajaanin vetovoimaisuutta ja yrityksien tukipalveluita täydentää kolmannen sektorin toimijat sekä paikalliset urheiluseurat, jotka liikuttaa ihmisiä vauvoista vaariin. Ennakoivan terveydenhoidon eli liikunnan merkitys on suuri ja sen seurauksena saadaan säästöjä sote-kuluihin ja näin vältetään leikkaamalla säästäminen, joka aina pyrkii heikentämään palveluja.

Urheiluseurat voisivat järjestää niin nuorille työpaikkaliikunnaksi ja myös ikäihmisille soveltuvaa kuntoa ylläpitävää matalan kynnyksen liikuntaa, sillä pitää muistaa, että liikuntaa on hyvä kaikkien harrastaa, sillä se on parasta terveyden hoitoa. Liike on lääke – kuuluu vanha viisaus!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen.

Jouni Lämpsä (vas.)