Valtuustosta viisaita: Kasvua vai kurjistumista?

Tulevien vuosien aikana ratkaistaan Kainuun tulevaisuus. Meidän on yhdessä löydettävä ne keinot, joiden avulla saamme pidettyä Kajaanin ja Kainuun asuttuna ja turvattua kansalaisten peruspalvelut. Asian eteen on tehtävä kovasti työtä, että onnistumme.

Tällä hetkellä on positiivista, että Kainuun uuden sairaalan rakentaminen on loppusuoralla. Lehtikankankaalla on sisäilmaltaan puhdas monitoimitalo ja saman rakennuksen sisältä löytyy päiväkoti, koulu ja kirjasto. Matkakeskus on valmistumassa ja uutta teatteritaloa suunnitellaan. Kajaanissa on Kainuun prikaati, Renforsin rantaan tulee koko ajan uusia yrityksiä, keskisuuret ja pienet yritykset työllistävät. Sote on Kainuun suurin julkishallinnon työnantaja ja kotikaupunkimme on Kajaanin suurimpia työnantajia. Tärkeää on, että pidämme kiinni nykyisestä osaavasta henkilöstöstä, rekrytoimme ja koulutamme uutta henkilöstöä tulevaisuuden tarpeisiin. KAO :n ja KAMK:n säilyminen Kainuussa on elintärkeää.

Kajaanin ja Kainuun asukkaat tarvitsevat palveluita, joita voimme kehittää yhteistyöllä.

Valtakunnan tasolla pitkään valmistelussa ollutta sote-/maakuntauudistusta ei saatu loppuun alkuperäisten suunnitelmien mukaan viime hallituskaudella. Paikallisella tasolla valmistelua tehtiin useissa ryhmissä ja laajalla sektorilla.

Valinnanvapauslaki toi mukanaan yhtiöittämisvelvoitteen useille sektoreille ja yhtiöittämisvelvoite aiheutti kuntien ja soten lähes 15 vuotta jatkuneen yhdessä tekemisen hajauttamisen keskitetyssä yhteisissä tukipalveluissa. Yhteistyön oli tarkoitus syventyä, Kainuussa se aiheutti erkaantumisen. Se ei ole minun mielestä hyvä juttu, koska eriyttämällä palvelut tulee lisäkustannuksia ja johtaa nyt palveluita tuottavan henkilöstön irtisanomisiin.

Tällä hetkellä olemme tilanteessa, että menojen kasvu on tuloja suurempi. Asiaa selvittelemään on palkattu ulkopuolinen konsultti. Tällä selvityksellä saadaan lisäselvyyttä, mihin veroeuromme menevät ja saadaan ideoita jatkotyöskentelyyn. Jatkoon vaikuttavat myös valtakunnan taholta tulevat päätökset.

Palveluja tuottava henkilöstö on kovassa puristuksessa ja taloudellinen tilanne lisää epävarmuutta töiden jatkumisesta tulevaisuudessa. Henkilöstömenot ovat kuntien suurin menoerä, mutta myös tulot tulevat henkilöstön tuottamien palveluiden kautta. Kuntakentän pirstoutuminen aiheuttaa lisämenoja ja kokonaistilannetta on vaikeampi hallita.

Palvelut ja henkilöstö tulee olla balanssissa niin, että palvelut voidaan tuottaa olemassa olevilla resursseilla. On muistettava myös, että palveluja tuottava henkilöstö on veronmaksaja ja kunnan asukas. Palveluiden tuottamisen siirtäminen yksityiselle palveluntuottajalle vie myös kunnan veroeuroja yksityisille toimijoille ja sitä kautta pois omasta kunnasta. Onko suunta oikea? Voimmeko tällä tavalla vaikutta asioiden kehittymiseen?