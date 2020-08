Valtuustosta viisaita: Katse kauemmas

Koronakevätkesä tarjosi mediahuomion ihmisen tärkeimmpään aiheeseen eli terveyteen. Kaikki muu, tärkeäkin, on peittynyt sen alle.

Olenko ihan pihalla kun huolestun yhä enemmän tulevaisuudestamme, vaikka perusminäni optimistina pyrkii kaikin keinoin näkemään mahdollisuuksia? No miksikö? Siksi, että kannustamme kansakuntaa vaipumaan sängyn pohjalle. Tilaan jossa ei enää pystytä reagoimaan maailmaan muutokseen. Kannustavinta on vastustaa. Kaikkea suurempaa - tulevaisuutta rakentavaa - asiaa kohtaan on vahvoissa asemissa olevia vatavoimia, jotka ovat järjestyttäneet itselleen veto-oikeuden torjuakseen enemmistönkin näkemät ja tarpeelliset muutokset.

Otan esimerkiksi innovaatioiden, investointien kasvun ja työllisyyden aikaansaamisen. Jotka muuten ovat meidän ainoat todelliset mahdollisuudet. Meillä ei ole samanlaista vanhaa yksityistä tai julkista perusvarallisuutta kuin vaikkapa Italialla, Kreikalla tai Ruotsilla - Norjasta puhumattakaan - jota voisi houkutella tekemään investointeja innovaatioihin ja työpaikkoihin. Vahva verotuettu linnoitus puolustaa edelleen tiukasti säänneltyjä - vanhojen suuryrityksiemme etua ajavia ja pieniä, kasvua hakevia yrityksiä syrjiviä - työmarkkinoita ja yleissitovuutta. Tämä on johtanut investointien pitkäaikaiseen laskuun. Siksikin vientimme, jolla mm. sosiaali- ja teveyspalvelumme rahoitetaan, on jo yli vuosikymmenen jatkanut supistumistaan. Olemme jääneet kilpailijoista todella pahasti.

Kuka muuten on kuullut tämän kevään kehysriihestä? Siinä sovitaan seuraavan vuoden menoista ja sitä rahoittavista tuloista. Kaikkien ministeriöiden on aiemmin pitänyt sovittaa menonsa tulojen kehykseen.

Nyt sen sijaan on iloittu hymyssä suin esitetystä Suomen 5 miljardin - velalla kaikille hyvää - lisätalousarviosta sekä Suomen 6,6 miljardin elpymisavustuksista mm. Italialle. Kasvanut velka maksetaan myöhemmin verojen korotuksilla. Äsken noussut bensavero on pientä tulevaan nähden. Valtiovarainministeriö arvioi tulevan velkasuhteen vakauttamisen lisärahoitustarpeeksi 5 miljardia vuodessa.

Tämän hyvän lisäksi Euroopan keskuspankki on tänä kesänä luonut tyhjästä uutta rahaa toista tuhatta miljardia...raha on arvon mitta. Jos sitä luodaan tyhjästä, niin sen pitää myöhemmin tuottaa uutta arvoa, jonka voi myydä. Jos se kulutetaan, edessä on romahdus.

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö kiteytti erinomaisesti: "Se oppi, että velkaa voi ottaa, mutta velkaa ei tarvitse maksaa takaisin, johtaa siihen että mennään päin seinää!" Juuri näin on.

Mutta kyllä hyvääkin on tapahtunut. Kansa on alkanut säästää. Se näkyy jo miljoonaan kasvaneessa osakesäästäjien määrässä. Ahkera kansa ei usko velalla elämiseen ja on siksi alkanut säästää entistä enemmän, nyt myös turvaaviin työpaikkoihin eli yrityksiin. Toivoa on!

Olen muuten sitä mieltä että Kajaanin on vastattava Sotkamon haasteeseen veroprosentin laskussa. Meidän on pidettävä veronmaksajamme.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu.