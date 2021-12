Valtuustosta viisaita: Kohti hyvinvointialuetta

Vuosi 2022 tulee olemaan Kainuulle historiallinen. Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus yhteistyössä varmistaa Kainuun säilyminen itsenäisenä maakuntana. Isossa kuvassa tilanne on kokonaisuudessaan erityisen haastava, mutta samalla erityisen motivoiva.

Kainuun väestön ikärakenne muuttuu, ikäihmisten määrä kasvaa samalla kun työikäisten määrä pienenee. Palvelujen tarve kasvaa. Meillä on pula henkilöstöresursseista, eikä siihen ole parannusta odotettavissa nopealla aikataululla. Hoitajia eläköityy Kainuun Sotessa n. 1000 henkilöä seuraavan 10 vuoden aikana. Lääkäripula on vallinnut koko 2000-luvun. Kuntaliiton arvioiden mukaan Suomessa olisi n. 3000 lääkärin vaje. Lääkäriliiton mukaan vaje olisi 1000 lääkäriä. Kainuun tilanne on vielä Etelä-Savoa ja Itä-Suomea huomattavasti heikompi.

Hyvinvointialueen rahoitus tulee valtiolta. Vuoden 2023 rahoitus määräytyy Soten ja Pelan vuoden 2021 toteutuneen tilinpäätöksen ja vuoden 2022 talousarvion pohjalta. Soten talous on pitkään ollut alijäämäinen. Hyvinvointialueen talous ei saa olla alijäämäinen kahtena vuonna kolmen vuoden aikana. Lisäksi Hyvinvointialueelta edellytetään jatkossa 20 % tehokkuuden parantamista. Hallinnollinen uudistus ei tuo mitään ratkaisuja, tarvitsemme merkittäviä rakenteellisia uudistuksia toiminnassa.

Muutoksen lähtökohtana tulee olla asiakas. Meidän on turvattava Sote- ja Pelastuspalvelut kaikille kainuulaisille tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta myös tulevaisuudessa. Julkinen sektori ei yksin näitä kykene tarjoamaan. Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Palvelusetelin merkitys tulee korostumaan. On hyödynnettävä ja kehitettävä digitaalisia palveluja mahdollistaen moninaisten etäpalvelujen käyttöönoton. Tulee kehittää ja ottaa laajemmin käyttöön liikkuvia palveluja sekä hoitoyksiköitä, ja näin turvata tarvittavat lähipalvelut.

Hellä-hankkeessa toteutettava tulevaisuuden Sotekeskus on tärkeä osa rakenteellista uudistusta, missä pyritään palvelujen parantamiseen moniammatillisen vastaanottotoiminnan kautta. Saavutettavia hyötyjä on jo nähtävissä. Muutoksessa on tärkeää nähdä kokonaishyödyt sekä eteen tulevat ongelmakohdat. Ongelmat eivät kuitenkaan saa olla esteenä muutokselle, vaan niihin on haettavat ratkaisut siten, että kaikki asiakkaat tulee palvelluiksi.

Muutoksessa painopiste tulee olla ennaltaehkäisevässä työssä ja perusterveydenhoidossa. Siten voimme vähentää pitkäaikaisen sairaanhoidon ja kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Tämä tulee näkyä myös rakenteellisena uudistuksena. Tässä työssä kuntien ja kolmannen sektorin merkitys korostuu. Ratkaisut tulee rakentaa kuntien asukkaiden tarpeet huomioiden ja alueen resurssien mukaan. Maakuntavero ei ole ratkaisu Hyvinvointialueen rahoituksen tasapainottamiseen. Toteutuessaan se kohtelisi kaikkein huonoiten Kainuuta.

Kainuu on selvinnyt historiansa aikana vaikeista ajoista aina yhteystyöllä. Nyt on laaja-alaisen koko Kainuun kattavan yhteistyön aika.

Rauhaisaa joulun aikaa kainuulaisille toivottaen ja Kainuun Soten henkilöstöä arvokkaasta työstä kiittäen,

Hannu Suutari (kok.),

Kainuun Sotekuntayhtymän hallituksen 2. varapj.

Paavo Enroth (kok.),

Kainuun Sotekuntayhtymän valtuuston 2.varapj.