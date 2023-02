Valtuustosta viisaita: Kohtuullinen tuloutustavoite

Tätä kirjoittaessa omistajapoliittisten linjausten päivitys on tulossa valtuuston käsittelyyn, ja lehden ilmestyessä valtuusto on asian käsitellyt.

Keskustelu omistajapoliittisten linjausten muutoksista aloitettiin valtuustoryhmissä alkuvuodesta, joten valtuutetut ovat voineet tuoda mielipiteitään esille ryhmien kautta jo ennen valtuustokäsittelyä.

Linjauksissa määritellään, mitä kaupungissa omistetaan, mihin sijoitetaan ja mitä näiltä omistuksilta halutaan. Omistaminen vaatii pääomaan sijoittamista ja pääomalle halutaan tuottoa. Pääoman tuottotavoite on perinteisesti jakanut runsaasti mielipiteitä eri poliittisten ryhmien välillä.

Omistajapoliittiset linjaukset vaikuttavat kuntalaisten elämään ja tuovat kuntalaisten kukkarolle maksuja muun muassa erilaisten palvelumaksujen muodossa. Nyt kun sähkömarkkinat ovat olleet "rikki", on joissain kunnissa tehty päätöksiä esimerkiksi siitä, että sähköä myydään vain oman alueen asukkaille, mutta markkinoita alemmalla kattohinnalla, omistajapolitiikkaa tämäkin.

"Kaupungilla on enemmän kantokykyä vaikeiden aikojen yli."

Kajaanin Vesi on yksi kaupungin omistamista liikelaitoksista. Vesihuoltopalveluita se tuottaa noin 35 000 kuntalaiselle ja verkostoa on ylläpidettävänä satojen kilometrien edestä pumppaamoiden ja jätevedenpuhdistamon ohella. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti liikelaitokselle asetetaan valtuustokausittain kohtuullinen tuloutustavoite.

Kohtuullinen, on sanana hyvin tilanneriippuvainen ja joskus se voi tarkoittaa myös kohtuutonta. Kajaanin Vedellä tulee olemaan lähivuosina isoja kalliita investointeja, jotta laitteet ja verkosto pysyvät toimintakuntoisia. Kalliit investoinnit yksistään aiheuttavat painetta hintojen nostoon ja kun siihen lisätään vielä valtuuston asettama tuloutustavoite kaupungille, nostaa se hinnankorotuspainetta yhä ylemmäksi.

Tuloutustavoitetta pitäisi mielestäni pystyä tarvittaessa laskemaan tai laittamaan "jäihin" kokonaan tilapäisesti, jos sillä voidaan välttää tai edes vähentää hintojen korotusta. Erityisesti silloin kun inflaatio laukkaa ja kaikki kustannukset tuntuvat karkaavan käsistä, voimme poliittisilla päätöksillä hillitä kustannusten kasvua, mikäli yhteistä tahtotilaa löytyy.

Kaupungilla on kuitenkin enemmän kantokykyä vaikeiden aikojen yli. Se, millainen tuloutustavoite on kohtuullinen, on varsin ajankohta- ja tilanneriippuvainen.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.