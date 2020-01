Valtuustosta viisaita: Kuntapolitiikka on arkisia asioita

Olen nyt pari vuotta saanut olla mukana kuntapolitiikassa. Tulin valituksi 2017, jolloin äänestysprosentti oli Kajaanissa 49. Seuraavat kuntavaalit ovat 2021 ja sanotaan, että 2020 ei ole vaalivuosi lainkaan. Täysin väärin. 2020 jos mikä, on "vaalivuosi". Puolueet ovat jo heränneet ehdokashankintaan ja poliitikot alkavat lisääntyvissä määrin kirjoitella mielipidekirjoituksia ja tehdä keskustelunavauksia. Pian on jo torilla tarjolla vaalimakkaraa ja ilmapalloja.

Kuntapolitiikka voi tuntua etäiseltä asialta monen sellaisen mielestä, joka jätti viime vaaleissa(kin) äänestämättä. Joskus heräte omiin vaikutusmahdollisuuksiin tulee vasta, kun törmää itseään koskevaan arkiseen asiaan johon haluaa muutosta. Yhteydenotto kaupungin suuntaan voi johtaa koukeroiselta tuntuvalle polulle, jonka päässä joutuu toteamaan että asiaan voisi ehkä vaikuttaa sivistyslautakunta, ympäristötekninen lautakunta tmv. luottamushenkilöistä koostuva kokoonpano. Yllättäen kuntapolitiikka onkin tullut kuntalaista lähelle.

Kuluneen kauden aikana olen lukenut monta yhteydenottoa kansalaisilta, jotka ovat kertoneet omaa elämäänsä konkreettisesti koskettavasta ongelmasta, johon pyytävät muutosta tai ratkaisua poliittisilta luottamushenkilöiltä. Yhteydenottoja on tullut nuorilta esimerkiksi nuorisotiloja koskien, koulujen vanhempainyhdistyksiltä, yrittäjiltä, kyläyhdistyksiltä ja myös yksittäisiltä kansalaisilta. Kokemukseni mukaan näillä yhteydenotoilla on ollut merkitystä päätöksenteossa. Ne ovat olleet mukana poliittisten ryhmien keskusteluissa ja muokkaamassa mielipiteitä, avartamassa näkökulmia.

Kun asioita päätetään eri puolueista koostuvissa kokoonpanoissa, on sillä merkitystä, miten vaikutat toisten mielipiteisiin. Usein kuulee luulon, jonka mukaan päätökset tehdään vasta valtuustosalissa. Siellä ne kyllä napautetaan pöytään, mutta keskustelut ja päätösten perustelut sekä toisiin päättäjiin vaikuttaminen tehdään aiemmin. Jos tulet vain suoraan kokoukseen ilman yhteistyötä toisten kanssa, et ole vaikuttanut asian käsittelyyn, etkä muihin luottamushenkilöihin. Todellista vaikutusvaltaa on sillä, joka osaa vaikuttaa päätöksentekoon enemmän kuin oman äänestysnappinsa painamisen verran.

Kuntapolitiikkaa on kaikki arkiset asiat ympärillämme; koulut, kadut, ladut, liikuntapaikat, tapahtumat, avustukset, paikallisliikenne ja parkkimaksut. Mihin voit rakentaa, mihin et? Ajetaanko latusi, paikataanko katusi?

Kajaani on laaja ja monimuotoinen, eri kaupunginosien asukkailla on erilaisia tarpeita ja haasteita. Oletko varma, että sinulle on ok, että 49 prosenttia kaupunkilaisista päättää sinun asioistasi päättämällä päättäjät? Entä jos käyttäisit 2020 hetken aikaasi ja katsoisit ympärillesi – näetkö henkilön, joka olisi hyvä edustamaan sinun asiaasi luottamustehtävän kautta? Oletko tullut ajatelleeksi, voisiko se henkilö olla sinä itse?

Tanja Ålander (kesk.)

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu.