Valtuustosta viisaita: Kuulumisia valtuustosta

Kesälomakausi on parhaillaan ja useat viettävät ansaittua lomaa nauttien kiireettömistä aamuista. Monenlaista tekemistä ja toimintaa on sisältynyt kuluneen keväänkin aikana valtuustotyöskentelyyn, josta jatkamme lomakauden jälkeen.

Rakenteelliseen alijäämään on pitänyt tarttua, sillä yli varojen eläminen ei ole kenenkään eduksi. Toimintoja on jouduttu katsomaan ja sopeuttamaan tilanteeseen sopivaksi. Päällimmäisenä on ollut mielessä kuitenkin yhteisen tahtotilan löytäminen ja vaikeistakin asioista päättäminen kaupunkimme parhaaksi.

Toimintaympäristön muutos pakottaa meitä myös ajattelemaan uudella tavalla. Ympäristön ja luonnon kanssa kestävästi sopusoinnussa eläminen vaatii tulevaisuuden ratkaisuja, jotta me voisimme antaa tulevillekin sukupolville mahdollisuuden elää mahdollisimman hyvää elämää.

Vihreässä siirtymässä ja uusiutuvien energiamuotojen repertuaarissa ei yksinään tuulivoima riitä, vaan tarvitaan myös esimerkiksi aurinkoenergiaa, biokaasua ja metsäpohjaista bioenergiaa. Huoltovarmuus ja energiaomavaraisuuteen pyrkiminen ovat tärkeässä roolissa ajatellen koko kansakuntamme tulevaisuutta.

"Koko Kajaani tulee pitää viihtyisänä paikkana asua."

Kajaanissa on aloitettu tekemään tuulivoimaohjelmaa. Siinä tarkastellaan mahdollisia tuulivoimaloiden sijoitusvaihtoehtoja ja sen pitäisi valmistua syksyn kuluessa. Ohjelman laatiminen on nähty tarpeelliseksi tässä tuulienergiabuumin aikaan. Luonnos on parhaillaan nähtävillä ja siihen jokainen voi antaa kommenttinsa.

Valtuusto on lopulta paikka, jossa päätetään minne ja kuinka paljon myllyjä rakennetaan. Vielä ei ole mitään päätöksiä tehty. Osa on jo aiesopimuksillakin maitaan luvannut tuulivoimapuistoille. Tässä kohtaa on hyvä huomata, että ne raukeavat, jos valtuusto ei hyväksy kyseessä olevaa tuulivoimapuistoa rakennettavaksi.

Ohjelmassa myllyt sijoittuisivat aika lailla Kajaanin eteläpuolelle. Onkin hyvä kysyä, mikä on kohtuullista asukkaita ajatellen? Mielestäni tuulivoimapuistoja ei tulisi rakentaa liian lähelle asutusta ja kenenkään eläminen ei pitäisi häiriintyä liiasta melusta, välkkeestä tai maisemahaitoista. Kohtuullisuuteen tulisi pyrkiä tässäkin asiassa ja tarpeita on yhteensovitettava yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa.

Koko Kajaani tulee pitää viihtyisänä paikkana asua, uusiutuvasta energiatarpeesta huolimatta!

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.

Anni Rimpiläinen (kesk.)