Valtuustosta viisaita: Kyllä itsekkäästi omalle hyvinvoinnille!

Kajaanin valtuuston talousarviokokous meni tänä vuonna varsin sutjakkaasti. Tällä kertaa keskityttiin kaupungin omiin toimiin ja päätöksiin eli ennakoitiin jo tulevaa.

Jatkossa ei siis enää voida kaupungin taloustilanteesta syyttää sotea tuhlailusta ja loppuu se kilpalaulanta siltä osin. On jo aikakin loppua ja sotetalouden suurten asiantuntijoiden on syytä siirtyä laittamaan hyvinvointialueen taloutta kuntoon päätöksin eikä vain neuvoin.

Uuden hyvinvointialueen työn alkaminen ei poista Kajaanin kaupungilta hyvinvoinnin rakentamisen tärkeyttä ja merkitystä. Hyvinvointialue ei voi huolehtia katujen kunnosta, rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja, ei kulttuurilaitoksia, ei terveitä ja toimivia julkisia rakennuksia kuten esim kouluja ja päiväkoteja.

Vastuu mm. näistä jää edelleen kaupungille. Nämäkin tekijät luovat omalta osaltaan hyvinvointia kaupunkilaisille.

"Kansalaiset toivovat asioiden sujumista ja hyvää hoitoa. Ja siihen heillä on oikeus."

Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö on jatkossakin tärkeää. Eivät kansalaiset osaa eivätkä jaksa joka kerran miettiä, kuuluko joku hyvä tai huono asia hyvinvointialueelle vai kaupungille. He toivovat asioiden sujumista ja hyvää hoitoa. Ja siihen heillä on oikeus. Myös heillä, joilla on kiinnostusta ja halua muuttaa tänne ja joita me niin kovasti kaipaamme.

Asioiden sujumista ja hyviä kohtaamisia ja kokemuksia tuottavat myös ne monet yhdistykset, joita talkoovoimin pyöritetään. Hyvä ja kiinteä yhteistyö niiden ja kaupungin välillä tuottaa paljon hyvää kaupunkilaisille. Kaupungin kannattaa tukea taloudellisesti tätä yhteistyötä, koska siellä pienellä rahalla tehdään vaikuttavaa työtä.

Vaikka hyvinvointialue ja kaupunki huolehtisivat meidän arjestamme ja sen sujuvuudesta yhteistyössä ja hyvin, niin kaikkea vastuuta omasta elämästämme emme voi niille laittaa. Meillä kaikilla on tiedossa esim. miten paljon liikunta lisää hyvinvointia ja terveyttä.

Kaupungin lisäksi on paljon seuroja ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia liikuntaan (myös ikääntyneille) joko maksutta tai pienellä maksulla. On kiinni minusta ja sinusta, miten me niitä käytämme.

Olen ajatellut lisätä liikkumistani ensi vuonna. Haastan sinut mukaan! Parannetaan itsekkäästi omaa hyvinvointiamme. Se koituu koko yhteisön hyväksi!

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.