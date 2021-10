Valtuustosta viisaita: Laadukkaat palvelut kestävästi

Vain terve kuntatalous turvaa pitkällä tähtäimellä kestävästi laadukkaat palvelut. Tulot, menot ja palvelut muodostavat päätöksenteon kolmion, jossa puolueilla on omia ideologisia painotuksiaan eri kärkien kesken ja sisälläkin. Minulle tärkeintä on turvata pitkälläkin tähtäimellä tasapuolisen laadukkaat palvelut kehittämällä tulopohjaa ja sopeuttamalla menot niihin, ei päinvastoin.

Tulojen varmistamiseksi valtionosuuksien ja palvelumaksujen kasvun varaan ei voi pysyvästi turvautua. Tarvitaan siis lisää verotuloja, ei veroäyriä korottamalla vaan työtulo- ja yhteisöverokantaa lisäämällä edistäen kestävää työllisyyttä avoimella sektorilla. Työllisyys lisääntyy yrityskannan kasvusta ja yritysten investoidessa kasvuun ja kehitykseensä sekä toisaalta ammattitaitoisen työvoiman saannin edistämisellä.

Yritystoiminnan edellytyksiä voidaan parantaa tiiviillä elinkeinopolitiikalla ja logistiikkaa edistävillä ratkaisuilla sekä kaupungin omalla paikallisyrityksiä arvostavalla yhteistyöllä. Kaupungin yritysmyönteisyyttä vaalivalla julkikuvalla on suuri merkitys ja sitä pitää korostaa kaikessa päätöksenteossa.

Yritysten ammattitaitoisen työvoiman saanti on yhä merkittävämpi kasvun haaste. Kriittisten työvoimapalvelujen siirtyessä valtiolta kunnille Kajaanillakin on omaehtoinen mahdollisuus lisätä omaa työllisyysastettaan aktivoimalla tehokkaasti ja suunnitelmallisesti työllistymisvaikeuksissa olevia työn syrjään kiinni. Monipuolinen koulutus- ja mentorointiapparaatti on jo olemassa ja suunnitelmallisella organisoinnilla on säästettävissä huomattavasti työmarkkinatuen sakkomaksuista.

Kriittisen työvoimapulan tapauksissa markkinoivaa hakua ja neuvontaa voisi ulottaa yksilötasolle asti. Muuttohaluista kainuulaisperäistä ja elinympäristöä arvostavaa ammattihenkilöstöä on tutkitusti ruuhka-Suomessa olemassa. Siksi on vaalittava Kajaanin julkikuvaa haluttuna paikkana asua ja elää rikkaasti.

Kajaanin omina toimenpiteinä on panostettava ammatillisen koulutuksen laatuun ja lisättävä luokkaopetusta perusasioissa. Ammattikorkeakoulun opetusroolia korkean osaamisen asiantuntijatehtäviin ja kansainvälisille markkinoille hakeutumiseen on edelleen vahvistettava.

Yliopistokeskusta unohtamatta AMK:n palkitulle hyvälle yritysyhteistyölle on taattava riittävät henkilö- ja toimintaresurssit. Kaupungin palveluvarustus on mielestäni nyt monipuolinen ja laadukaskin. Hallinnon rakenne on ikuinen silmätikku ja se on hyvinvointialueiden käynnistyessä syytä jälleen tarkistaa ja sovittaa jäljelle jäävään äyrikertymään, ehkä yhteistyörakenteitakin tarkistaen.

Ns. suuret ikäluokat ovat siirtymässä reserviin ja ovat nyt kuntien taloutta kannattava suuri kuluttajaryhmä ja minun erityinen kiitoskohde. Seniorit ovat rakentaneet nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan ja ansaitsevat nöyrästä ahkeruudestaan hyvän kohtelun kuntien hyvinvointipalveluissa. Terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistävillä palveluilla on hyvin hoidettuna suurempi hyöty kuin laiminlyöntien vaihtoehtoiset kustannukset aikanaan olisivat.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen.

Marjatta Immonen (kesk.)