Valtuustosta viisaita: Liikuntaa ja luontoelämyksiä houkuttelevilla reiteillä

Kainuussa on tehty paljon hyvää työtä liikunta- ja retkeilykohteiden kehittämisessä. Koronavuosina reiteillä on näkynyt mukavasti kulkijoita, kaloreita on palanut ja mieli on saanut levätä.

Muistelin kesken jääneitä ja heti alkuunsa haudattuja retkeilyreittihankkeita vuosien varrelta.

90-luvun nuoruusvuosilta Korholanmäeltä muistuu mieleeni Kajaanin ja Vuokatin välisen ladun rakentamisen selvitys. Ensimmäisissä suunnitelmissa latu olisi kulkenut Suvikkaan hotellilta Laajankankaalle suunnilleen lyhintä mahdollista reittiä Nuasjärven rannan ja maantien välisellä alueella.

Sitten suunnitelmiin tuli mukaan pidempiä reittejä matkailumaatilojen kautta, isojen teiden alikulkuja ja pitkä silta Jormasjoen yli. Reitti jäi haaveeksi suunnitteluhankkeen loppuessa.

"Kainuusta puuttuu Karhunkierrosta vastaava vaellusreitti."

Nyt reilut 20 vuotta myöhemmin Kajaanin ja Vuokatin välisen mahdollisimman lyhyen latu- ja pyöräreitin rakentaminen voisi olla hyvinkin mahdollista. Kesällä pyöräreitti voisi kulkea pitkiä pätkiä kyläteitä pitkin ja talvella latu menisi vieressä metsän tai pellon puolella. Reitin rakentaminen ja ylläpito olisi helppo jakaa kuntarajan mukaan Kajaanin ja Sotkamon kesken.

Pidemmistä retkeilyreiteistä muistuu mieleen Vuokatin ja Tiilikan kansallispuiston välisen reitin haaveeksi jääminen. Vuosituhannen vaihteessa puhuttiin retkeilyporukoissa paljonkin, että Kainuusta puuttuu Karhunkierrosta vastaava, houkutteleva useamman päivän vaellusreitti. UKK-reitti kulki Kainuun halki, mutta kasvoi umpeen.

Kuljin itsekin mahdollisen reitin Vuokatista Lappavaaran, Naulavaaran, Rumavaaran palotornin ja Hiidenvaaran luonnonsuojelualueen kautta Tiilikalle ja Rautavaaran metsäkartanolle asti. Hienoja paikkoja vähän väliä ja reittiä voisi jatkaa vielä Metsäkartanolta Nurmeksen Raesärkille.

Tämänkin reitin rakentaminen tuntuu vuosien jälkeen edelleen mahdolliselta ja kannattavalta. Tarvittaisiin Sotkamon kunnan ja Metsähallituksen yhteistyötä ja yhteistyön pitäisi ulottua heti alussa myös Savon ja Karjalan puolelle.

Kajaanissa vaellusreitin suosio näkyisi rautatieasemalla ja lentokentällä ja tavallisille kajaanilaisille tulisi paljon lisää hienoja päiväretkikohteita. Jos jatkettua Vuokatin vaellusta vertaa varovastikin Karhunkierrokseen, niin mahdollisuudet olisivat valtavat.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston varajäsen. 29

Antti Schroderus (kd.)