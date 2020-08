Valtuustosta viisaita: Lopetetaan koronakauhu

Koronavirus on kiusannut ja kiusaa meidän jokaisen mieltä ja elämää. Toisia syvemmin, toisia vähemmän. Pelko ja ahdistus on kasvatettu sellaisiin mittoihin, että nyt lentokoneella muualta tuodut tartunnat ovat saaneet median ja poliitikot taas takajaloilleen. Suuret haitat maailman väkirikkaissa maissa kerrotaan mediassa kauhukuvin, mutta viruksen oikea uhka ja haitta meillä Suomessa jää medialta ja poliitikoilta kuvaamatta oikein.

Suomessa kuoli vuonna 2018 kausi-influenssaan 450 ihmistä. Covid19 on aiheuttanut tähän mennessä vähemmän, hieman yli 300 ihmisen ennenaikaisen kuoleman! Media eikä poliitikot olleet asiasta silloin kiinnostuneita. Kauhua ei tullut ja kaikki ammatti-ihmisetkään eivät ole ottaneet kehotuksista huolimatta kausi-influenssarokotetta. Ennenaikainen kuolema on shokki ja iso suru läheisille ja koetaan hoitojärjestelmässä epäonnistumisena. Mutta se kuuluu elämään. Väistämättömästi. Jokainen itse ja lähiympäristö ovat siitä ensi sijassa vastuussa ja voivat siihen eniten vaikuttaa omalla käyttäytymisellään. Ihmisten omat elintavat vievät joka vuosi ennenaikaiseen hautaan rutkasti, rutkasti enemmän.

Suomessa on otettu tähän mennessä 400 000 koronatestiä ja alle prosentin verran niistä on ollut positiivisia. Kohu on edelleen, että testeihin ei muka pääse! Tartunnan saaneista osa ei saa eikä ole saanut oireita. Oireettomat tartuttajat ovat tietysti olleet iso huoli. Vain pienellä osalla tartunnan saaneista oireet kehittyvät vakavammiksi. Mutta nyt, kun tartuntaketjuja voidaan yhä paremmin seurata, hysteriaan ei ole syytä. Sairaala- ja tehohoitoa on touko-kesäkuun jälkeen tarvittu vain harvoin. Valmiuslain vahvin perustelu oli, että kaikille tarvitsijoille ei olisi riittänyt hoitopaikkoja.

On ollut syytä uskoa, että toista aaltoa ei tule, kuten ei tullut sars-, mers- eikä sikainfluenssoissakaan. No nyt tilanne on kuitenkin epävarma. Sata vuotta sitten oli useamman aallon epidemia, mutta nyt tietämys, osaaminen ja hoito- ja muut resurssit ovat aivan toiset. Politikkojen eikä median pitäisi enää kuitenkaan lisätä hysteriaa, ahdistusta, pelkoa eikä koronavihaa kanssaihmisten käyttäytymisestä. Olisi parempi, että viranomaiset ja hoidon ammattilaiset ottaisivat vastuun, päätösvallan ja tiedottamisen. Tartuntatautilaki antaa siihen riittävän toimivallan.

Koronan alku aiheutti poliitikoille ja medialle ylireagoinnin. Puolueet ja presidenttikin aloittivat kilpalaulannan, mitä lisärajoituksia vain keksittäisiin. Valmiuslaille ja Uudenmaan motittamiselle ei löydy mitään perusteita. Ihmisten, joilla siihen oli mahdollisuus, olisi ollut viisainta olla mökeillään karanteenissa ja suojassa. Hiihtohisseissä ja hiihtoladuilla ei olisi ollut mitään tartuntavaaraa. Kirjastoissa ei olisi ollut suurempaa vaaraa kuin marketeissakaan ja lasten harrastukset koulunkäynnin ohella estettiin. Nämä kaikki hallitus hädissään kielsi. Hallituksen tiedotustilaisuudet olivat vaikeaa kuultavaa. Ministerin puhe vain jatkui, vaikka ajatus oli jo katkennut ja yksinkertaisiin kysymyksiin ei tullut vastauksia, kun asiantuntemusta ei ollut. Maskien käytöstä päättäminen on ollut varsinainen farssi.

Suurin hallituksen epäonnistuminen on ollut mielestäni alueellisten erojen huomioimattomuus. Maantieteellisesti suurimmassa osassa maata lähimmät virustartunnat ovat olleet kuukausien ajan kymmenien ja satojen kilometrien päässä. Kyllä turvaetäisyys on toteutunut! Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta tartuntaketjut ovat olleet koko ajan hyvin selvillä. Tapausten huono tiedottaminen on jättänyt ihmisten mielikuvituksen laukkaamaan. Kenenkään intimiteetti ei olisi liikaa kärsinyt paljon avoimemmasta kertomisesta missä, miten ja millaisissa olosuhteissa tartunnat etenivät ja olivat syntyneet.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.