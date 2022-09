Valtuustosta viisaita: Lusikalla hyvinvointia ammentamassa

Syksyisin palataan pulpettien ja työpöytien ääreen kesän vietosta ja palataan arkitilaan. Kesällä ihminen antaa oikeutetusti itselleen vapauden nauttia elämästä vapaammin ja arkirytmin löydyttyä alkaa hyvinvointi ja liikuntapalvelut kiinnostamaan. Työpaidan nappi saattaa olla jännittyneemmässä tilassa, kuin keväällä.

Arjessa jaksamiseen ja tehokkuuteen vaikuttaa lähes kaikki asiat ympärillämme. Epäedullinen stressi on saman arvoista, tuli se työ- tai kotihaasteista, taloustilanteesta, riittämättömästä unesta tai huonosti syömisestä. Stressi ei erottele lähdettä vaan kaikki kelpaa, mielellään monesta eri lähteestä.

Helpointa omaan ja läheisten hyvinvointiin on keskittyä niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Helpointa se on tehdä nukkumalla säännöllisesti ja riittävästi, sekä syömällä hyvin. Säännöllisellä, riittävällä ja monipuolisella ravinnolla on merkittävä asema siihen, miten jaksamme fyysisesti ja henkisesti. Ruoka ei ole vain polttoainetta, vaan saamme siitä tarvittavia ja välttämättömiä rakennus- ja ylläpitoaineita.

Tämän lisäksi hyvänmakuinen ruoka lievittää stressiä ja tuo hyvän mielen. Lounasruualla on suuri merkitys päivän kokonaisenergian ja jaksamisen kannalta. Koulussa ja työssä ja ehkä valmiiksi hankalat asiat eivät helpotu yhtään, jos lounas ei houkuttele tai ole tarpeeksi monipuolinen ja ravintorikas.

Maksuton ruokailu esiopetuksesta aina toiselle asteelle asti on hyvä asia. Ruuan saa joka päivä läheltä ja säännöllisesti, eikä kotijoukkojen tarvitse miettiä asiaa. Sen sijaan sisällöissä olisi varmasti tarkastelun paikka.

Esimerkiksi jos annoksesta saa 6 % päivittäisestä energiansaannin tarpeesta ja 46 % suolasta tai jos annoksessa on enemmän suolaa kuin proteiinia, ei ole mielestäni millään tavalla ravitseva ja monipuolinen ateria.

Kaupungin tarjoamat ateriapalvelut vaikuttavat tuhansien ihmisten arkeen ja sillä, mitä tarjotaan, vaikuttaa jokaiseen. Sisältöjä mietittäessä on hyvä muistaa, että oikein rakennettu kasvisruoka on terveellisempää ja kustannustehokkaampaa, kuin liharuoka.

Kaupungin velvollisuus on pitää huolta kaupunkilaisten hyvinvoinnista. Panostaminen hyvinvointiin aikaisessa vaiheessa säästää niitä kovasti kortilla olevia euroja terveydenhuollon kuluista ja vähentää sairaspoissaoloja.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.

Mikko Alakärppä (vihr.)